Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen: Union Berlin gegen FC Bayern München - Endergebnis 2:5

Tor! 2:5 - Thomas Müller

Was für ein Solo von Upamecano. Der in Gladbach viel kritisierte Innenverteidiger schnappt sich das Leder und startet tief in der eigenen Hälfte seinen Lauf. Am Strafraum der Unioner legt Upamecano dann mustergültig auf Müller ab, der den Ball sehenswert in die Ecke schlenzt.