FC Bayern: Leon Goretzka angeschlagen ausgewechselt  Einsatz gegen Union Berlin weiter offen

Leon Goretzka musste gegen Borussia Mönchengladbach vorzeitig ausgewechselt werden. Nach dem Spiel gab Dino Toppmöller Entwarnung.

Mönchengladbach - Leon Goretzka musste bei der Pokal-Schmach bei Borussia Mönchengladbach verletzt ausgewechselt werden. Ein Einsatz gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) ist weiter offen.

"Bei Leon Goretzka ist es so, dass er unterhalb des Knöchels einen Tritt bekommen hat. Ich habe gestern mit ihm telefoniert und es ist schon deutlich besser. Demnach gehe ich davon aus, dass er mitspielen kann. Aber wir sehen das nach dem Training", sagte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag.

Nagelsmann fehlt auch gegen Union Berlin

Co-Trainer Dino Toppmöller hat am Mittwoch nach dem Pokal-Aus in Mönchengladbach bereits leichte Entwarnung gegeben.

"Leon hat einen Schlag auf die Achillessehne bekommen. Das war eine offene Wunde. Das sollte aber nichts allzu Dramatisches sein im Hinblick auf Samstag", sagte Toppmöller nach dem 0:5 (0:3) am Mittwochabend bei Borussia Mönchengladbach. Goretzka musste dabei nach gut einer Stunde verletzt vom Feld.

Toppmöller, der auch am Mittwoch den mit dem Coronavirus infizierten Julian Nagelsmann vertreten hatte, wird auch am Samstag in Berlin als Chefcoach an der Seitenlinie stehen. Nagelsmann hoffe am Dienstag in der Champions League gegen Benfica Lissabon wieder mit dabei zu sein.