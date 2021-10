Unhappy Birthday: Ratlosigkeit über den Upamecano-Auftritt

Bayerns Abwehrstar Upamecano erlebt an seinem 23. Geburtstag ein Debakel - wie auch die gesamte Defensive." Wir bauen ihn auf."

Dayot Upamecano hat an seinem 23. Geburtstag gegen Gladbach einen gebrauchten Tag.

München - In der 55. Minute war Dayot Upamecano endlich erlöst. Bayern-Trainer Dino Toppmöller gab das Zeichen zur Auswechslung, Niklas Süle kam für den Franzosen ins Spiel. Und Upamecano trottete Richtung Ersatzbank, wo er bis zum Spielende wie ein Häufchen Elend hockte. Immer wieder fasste er sich an den Kopf, als könnte er gar nicht glauben, was zuvor passiert war.

Was für ein schlimmer 23. Geburtstag, Upamecanos Unhappy Birthday.

"Ich weiß nicht, was mit ihm los war, da habe ich keine Erklärung für", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, nahm Upamecano aber auch umgehend in Schutz: "Wir gewinnen und verlieren zusammen. Deshalb werden wir ihn wieder aufbauen. Er hat zuletzt sensationell gespielt, das darf man ja nicht vergessen."

Auch Trainer Dino Toppmöller wollte Upamecano nach der höchsten Pflichtspielniederlage seit 43 Jahren nicht zu arg kritisieren. "Wir wissen, dass die Spieler auf diesen Positionen deutlich besser Fußball spielen können", sagte Toppmöller über seine Innenverteidiger Upamecano und Lucas Hernández: "Upamecano war gestern noch Supermecano. Er hat mit Sicherheit kein gutes Spiel gemacht, aber ich denke, wir sollten jetzt nicht über einzelne Spieler sprechen."

Bayern habe "als Kollektiv heute nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Jeder Einzelne sollte sich erstmal an die eigene Nase fassen", forderte Toppmöller.

Da hatte der Nagelsmann-Vertreter natürlich recht, kein Bayern-Profi erreichte sein gewohntes Topniveau. Und doch bereitete vor allem der Zustand der Defensive echte Sorgen. Neben Upamecano und Hernández stand auch Alphonso Davies vollkommen neben sich.

Die Gladbacher Führung durch Kouadio Koné (2.) leitete der Kanadier mit einem Fehlpass ein, dann ließ Upamecano Breel Embolo einfach durch den Strafraum spazieren. "Das 1:0 spielt Gladbach in die Karten, danach hat das Ganze eine gewisse Dynamik angenommen", erklärte Toppmöller.

Für Upamecano und die Bayern-Abwehr eine extrem negative Dynamik. Jedem der Gladbacher Tore gingen krasse Fehler voraus, Hernández etwa verschuldete den Elfmeter vor dem 3:0 (21.) mit einem unnötigen Foulspiel.

Niklas Süle drängt in die Startelf gegen Union Berlin

Der eingewechselte Süle machte es in der zweiten Halbzeit zumindest ein bisschen besser, er dürfte am Samstag bei Union Berlin in die Startelf rücken. Auch Josip Stanisic ist ein Kandidat für die Anfangsformation.

Und Upamecano, der sich vor dem 4:0 durch Embolo (51.) komplett verschätzte? Der Franzose muss nun aufgebaut werden - wie die gesamte Bayern-Mannschaft.

Erstmals seit der Saison 1995/96 erreichen die Münchner zwei Jahre in Folge nicht das Achtelfinale - in der Vorsaison war Zweitligist Holstein Kiel in der zweiten Runde Endstation. Gegen Gladbach hatte Bayern zuvor noch nie im Pokal verloren. Diese Niederlage schmerzte extrem.

Er sei dennoch "absolut zuversichtlich, dass das ein Ausrutscher war, wenn ich die letzten Wochen sehe, die Gier und den Willen, die Spiele auch hoch zu gewinnen", sagte Toppmöller. Doch dafür muss in allen Mannschaftsteilen eine andere Leistung her - besonders in der Viererkette.