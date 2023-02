FC Bayern bei PSG: Teamcheck von Wolff Fuss – "Eine knappe Pleite wäre okay"

Torhüter, Abwehr, Mittelfeld und Angriff: TV-Experte Wolff Fuss vergleicht für die AZ die Mannschaftsteile der beiden Achtelfinalisten der Champions League. Sein Fazit: Ausnahmsweise liegt Bayern nicht vorne.

München - Paris gegen Bayern - ein Hochglanz-Duell bereits im diesjährigen Achtelfinale der Champions League, das auch ein würdiges Endspiel abgeben würde. Wie 2020 in Lissabon, als die Münchner sich mit 1:0 den Henkelpott sicherten. In der Saison darauf jedoch revanchierte sich Paris St.-Germain im Viertelfinale und eliminierte den deutschen Rekordmeister (3:2/0:1).

Und diesmal? Welche Mannschaftsteile sind stärker? Wo hat Bayern Vorteile? Wo sind sie den Franzosen unterlegen? Sky-und Sat.1-Kommentator Wolff Fuss (46) macht in der AZ den Check.

In seinem Element: Wolff Fuss. © Claudius Pflug/Sat.1/dpa

"Sommer muss einen besonderen Tag erwischen"

Die Torwartposition: "Die Bayern werden zum ersten Mal wirklich feststellen, dass Manuel Neuer im Moment nicht im Tor steht. Mit ihm haben sie große Spiele und Titel auf Europas Bühnen gewonnen, das gibt Vertrauen und Sicherheit. Die Stürmer dieser Welt haben besonderen Respekt vor ihm. Yann Sommer ist ein europäischer Top-Torhüter, aber er muss einen besonderen Tag erwischen", sagt Fuss: "Im direkten Vergleich sehe ich Gianluigi Donnarumma einen Tick vorne, da er - obwohl elf Jahre jünger - über viel Erfahrung auf diesem Niveau verfügt, mit Italien Europameister geworden ist. Sommer ist wahrscheinlich nicht mal der schlechtere Torhüter, aber eben international nicht so eine Institution. Also Vorteil PSG."

Innenverteidigung ausgeglichen, über rechts und links PSG im Vorteil

Die Abwehr: "Die PSG-Haudegen Sergio Ramos und Marquinhos agieren sehr robust und sind mit so einem Duell nicht zu beeindrucken. Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt, das Pendant in Sachen Innenverteidiger-Pärchen, müssen sich da nicht verstecken, das ist qualitativ ein Level", meint Fuss: "Achraf Hakimi sehe ich als aktuell besten Rechtsverteidiger der Welt. Aber Bayerns Neuzugang João Cancelo fehlt da nicht viel. Über links hat Alphonso Davies gegenüber Nuno Mendes Speed-Vorteile. Alles in allem ein Remis."

Kimmich, Goretzka und Musiala gegen Verratti, Pereira und Vitinha

Das Mittelfeld: "Joshua Kimmich plus Leon Goretzka, davor im Zentrum Jamal Musiala - das ist ein Pfund und im Verbund einen Tick besser als die PSG-Zentrale mit Marco Verratti, Danilo Pereira und Neuzugang Vitinha. Hier macht Musialas offensive Qualität den Unterschied. Sein kurzzeitig verschüttetes Spielverständnis, gepaart mit der überragenden Finesse und den Tempodribblings, ist zurück", sagt Experte Fuss: "Ich denke, dass er die doppelte Absicherung von Sechser Kimmich und Goretzka als klassischem Achter und Box-to-Box-Spieler braucht. Unterm Strich ein Vorteil für die Bayern."

Im Angriff bietet PSG die besseren Individualisten

Der Angriff: "In der letzten Reihe vorne wird diese Partie entschieden. Entscheidend wird die Effizienz im Abschluss sein, das war in allen Duellen beider Teams in den letzten Jahren der Schlüssel. Die Bayern werden auf diesem Niveau wahrscheinlich einen Spieler wie Robert Lewandowski vermissen und feststellen, dass sämtliche Varianten mit Thomas Müller und bzw. oder Eric Maxim Choupo-Moting mehr oder weniger Verlegenheitslösungen sind", sagt Fuss.

Fuss ergänzt: "Hier müssen die Bayern zwangsläufig über das Kollektiv kommen. Der genesene Lionel Messi, der unberechenbare Neymar, dazu der junge Ekitiké plus Kylian Mbappé als möglichem Joker auf der Bank - das sind die besseren Individualisten. Und das bessere Paket als bei den Bayern Müller/Choupo-Moting plus Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry - unabhängig davon, wer von den Außenstürmern in der Startelf steht."

Wolf Fuss: "Ich glaube, dass PSG mit 2:1 gewinnt"

Das Fuss-Fazit: "Ich glaube, dass PSG mit 2:1 gewinnt. Dass die Bayern in diesem Achtelfinale das Rückspiel zu Hause in der Allianz Arena haben, ist für sie - auch ohne die abgeschaffte Auswärtstore-Regelung - ein echtes Geschenk. Denn dann können sie das Ergebnis korrigieren und wenn nötig drehen. Also wäre für Bayern auch eine knappe Pleite, die sich im Rahmen hält, völlig okay. Vielleicht treten die Münchner in Paris daher sogar auch etwas defensiver und destruktiver auf - auch wenn es unter Trainer Julian Nagelsmann wider ihre Natur wäre."