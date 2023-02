Bayern-Trainer Nagelsmann vor Paris-Hit: "Bin mir sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen"

Julian Nagelsmann hat es immer geahnt. Wenn's gilt, werden die Topstars Messi und Mbappé bei Paris dabei sein. Münchens Final-Held Coman erwartet ein "super Spiel" im Prinzenpark. Liefern die Bayern am Dienstag?

Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz des FC Bayern im Teamhotel in Paris.

München/Paris - Die beiden Teambusse des FC Bayern, die den Tross vom Flughafen Charles de Gaulle abgeholt haben, parkten direkt vor dem Eingang des feudalen Hotels Pullman.

Nagelsmann über Messi und Mbappé: "Wenn sie spielen, sind sie auch fit"

In Sichtweite des glanzvoll erleuchtete Eiffelturms - das Prinzip "Schöner Wohnen", man gönnt sich ja sonst nichts.

Malerische Kulisse: Der Bayern-Tross logiert in Paris im Hotel Pullman Tour Eiffel. © ps

Bei der abendlichen Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr live bei Amazon Prime Video und ) ging es am Abend im Konferenzraum jenes Hotels zeitweise mehr um die Spieler von Gastgeber PSG als um die von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Nagelsmann: "Wir dürfen uns nicht zu klein machen"

Thema waren die Fitness und Spieltauglichkeit von Lionel Messi und Kylian Mbappé, die beide am Nachmittag trainiert hatten. "Wenn sie spielen, sind sie auch fit", sagte Nagelsmann.

Der Bayern-Coach erklärte: "Messi ist sehr erfahren, ein paar Tage Pause sind für ihn kein Thema. Ich gehe davon aus, dass Mbappé eingewechselt wird. Es ist aber mein Job, die Mannschaft so vorzubereiten, dass er spielt. Wenn sie spielen, werden sie in der Lage sein, uns wehzutun."

Kingsley Coman: "Es wird ein super Spiel"

Wichtig war ihm aber, nach innen und nach außen, auch diese Botschaft: "Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns nur auf die großen Namen des Gegners zu fokussieren. Wir dürfen uns nicht zu klein machen. Es geht nicht nur darum, wie wir sie stoppen, sondern auch andersherum."

Strahlte bei der PK großen Optimismus aus: Bayern-Profi Kingsley Coman. © Sven Hoppe/dpa

Salihamidzic hatte zuvor einen eindringlichen Appell mit vier Schlagworten und Forderungen an die Münchner Stars gerichtet: "Aktivität, Energie, Aggressivität, Mentalität." Das alles müsse man gegen die Pariser Superoffensive mit Messi, Mbappé und dem Brasilianer Neymar auf den Platz bringen. "Es wird ein super Spiel", erklärte Kingsley Coman, der im Finale 2020 in Lissabon per Kopf das Siegtor im Finale gegen seinen Ex-Klub erzielt hatte.

Bayern-Coach Nagelsmann und sein persönlicher Traum vom Champions-League-Triumph

Nagelsmann zeigte sich ebenfalls optimistisch: "Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen werden. Jeder Spieler ist sehr heiß." Also anders als am Samstag ?

Auch über seinen Wutanfall danach sprach Nagelsmann in Paris: "Ich mache das nur, weil ich viel Potenzial in der Mannschaft sehe. Das sage ich auch immer meinen Kindern, wenn ich sie mal schimpfe. Wenn ich mich irgendwann nicht mehr aufrege, dann habe ich resigniert."

Vorher soll eines passieren: "Die Champions League zu gewinnen, ist einer meiner Träume. Ich will das schaffen, bevor ich nur noch gebückt gehen kann." Nagelsmann ist 35. Er hat noch Zeit.