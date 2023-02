PSG-Kapitän Marquinhos: "Als Mannschaft ist Bayern außergewöhnlich"

Bei Bayern-Gegner Paris St. Germain lechzt man geradezu nach dem Triumph in der Champions League, im FC Bayern sieht Kapitän Marquinhos eine harte Nuss. Münchens Leroy Sané betont: "Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt da sein."

Geschlagen im Champions-League-Endspiel: PSG-Star Marquinhos nach der 0:1-Finalpleite gegen den FC Bayern am 23. August 2020 in Lissabon.

München - Das Top-Duell der Champions League wirft seine Schatten voraus, und in beiden Lagern ist der gegenseitige Respekt deutlich zu spüren.

"Es wird spannend, sie haben große Namen in ihren Reihen", sagt Leroy Sané vor dem Achtelfinal-Hinspiel seines FC Bayern bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr live bei Prime Video und ) auf der Website des Klubs angesichts der Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar.

13. April 2021: Bayern-Profi Leroy Sané (l.) enteilt PSG-Star Neymar. Der FC Bayern gewann das Viertelfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain mit 1:0. © imago images/Sven Simon

Für den Nationalspieler in Diensten des deutschen Rekordmeisters steht jedoch fest, dass sich sein Team nicht verstecken muss. Denn: "Wir wissen, was zu tun ist."

Leroy Sané vor Duell mit PSG: "Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt da sein"

Er sei immer optimistisch, betonte der Offensivspieler. "Der FC Bayern hat in diesem Wettbewerb schon immer abgeliefert. Wir kennen unsere Stärken, und die müssen wir abrufen. Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt da sein."

Der 27-Jährige ist fest davon überzeugt, dass dies gelingen wird. "Unsere Mannschaft besteht aus tollen Fußballern, wir sind defensiv stabil und vorne heißt es: Attacke!"

Marquinhos: "Bayern ist noch immer eine schwer zu bespielende Mannschaft"

Beim französischen Meister begegnet man den Münchnern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit großer Vorsicht – zumindest im Vorfeld.

So warnte PSG-Kapitän Marquinhos ausdrücklich vor den Stärken des Achtelfinal-Gegners. "Bayern ist noch immer eine schwer zu bespielende Mannschaft", sagte der 28 Jahre alte Innenverteidiger in einem Interview mit dem "kicker". Man kenne "die Bedeutung und die Geschichte dieses Vereins, auch in der Champions League. Die Spieler haben schon viele wichtige Partien bestritten, verfügen auf diesem Niveau über viel Erfahrung".

In Paris lechzen sie förmlich nach dem Triumph in der Champions League. "Wir haben sie noch nie gewonnen, deshalb wollen wir sie umso mehr", meinte Marquinhos (28): "Aber es ist eben ein sehr schwieriger Wettbewerb, bei dem Details entscheiden. Alles muss perfekt passen, es braucht Glück."

Von fünf Spielen seit 2017 gewannen die Münchner drei, darunter das Finale 2020 (1:0). Paris ging zweimal als Sieger vom Platz. Im Finale 2020 hatte Kingsley Coman den deutschen Rekordmeister auf Europas Fußball-Thron geschossen, im Viertelfinale 2021 schieden die Bayern unglücklich aus (2:3/1:0). Nach dem 0:3 in der Gruppenphase 2017/18 in Paris verlor Trainer Carlo Ancelotti seinen Job, im Rückspiel hieß es 3:1.

Marquinhos: "Es bringt nichts, über Individuelles zu reden"

"Man sollte im Vorfeld nicht zu viel reden, es kommt vielmehr darauf an, was man auf dem Platz zeigt", sagte Marquinhos. Bei den Bayern wollte er keinen Spieler besonders hervorheben. "Es bringt nichts, über Individuelles zu reden. Als Mannschaft ist Bayern außergewöhnlich", meinte der PSG-Kapitän.

Die Generalprobe in der Liga verpatzte die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier. In der Ligue 1 verlor PSG am Samstag 1:3 in Monaco, während die Bayern in der Bundesliga 3:0 gegen Bochum gewannen.