Champions League im Liveticker: Paris Saint-Germain gegen FC Bayern – Dienstag live

Kracher in der Königsklasse! Im Achtelfinale trifft der FC Bayern auf das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain, das Hinspiel am Dienstagabend findet in der französischen Hauptstadt statt. PSG befindet sich aktuell in einer heftigen Krise, zuletzt flogen die Franzosen auch aus dem Pokal. Offen ist hingegen noch, wer von den Offensiv-Stars auch wirklich gegen die Bayern spielen kann. So viel steht fest: Lionel Messi und Kylian Mbappé, beide zuletzt angeschlagen, waren beim Abschlusstraining am Montag mit dabei. Ob's auch für die Startaufstellung reicht? Die Bayern setzten sich am Wochenende ungefährdet mit 3:0 gegen den VfL Bochum durch, Trainer Julian Nagelsmann war dennoch alles andere als zufrieden. Wie sich die Münchner in Paris schlagen werden, sehen Sie am Dienstagabend ab 21 Uhr!