In etwas mehr als 90 Minuten geht's los in der Allianz Arena! In den letzten Tagen hat das Interview von Kapitän Manuel Neuer über das Aus von Torwart-Trainer Toni Tapalovic für viel Aufruhr an der Säbener Straße gesorgt. Jetzt kehrt allmählich wieder Ruhe ein. Der Keeper der Münchner hat sich nämlich mit Bayern-Coach Julian Nagelsmann ausgesprochen.