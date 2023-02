Sommer-Trainer Patrick Foletti nach Neuer-Wirbel beim FC Bayern: "Ich muss nicht der beste Kumpel meines Torwarts sein"

Nicht nur für Manuel Neuer war es ein Hammer: Sein Freund und Coach Toni Tapalovic wurde vom FC Bayern vor die Tür gesetzt. Wie steht es um die Freundschaften zwischen Spielern und Torwarttrainern? Ein Nationaltrainer berichtet.

München - Patrick Foletti kann momentan sein Pay-TV-Abo für die Bundesliga voll ausnutzen. Der Torwarttrainer der Schweizer Nationalmannschaft hat mit Gregor Kobel bei Borussia Dortmund, Jonas Omlin bei Borussia Mönchengladbach und Yann Sommer beim FC Bayern gleich drei heiße Eisen im Feuer. Im Gespräch mit der AZ berichtet er über das Verhältnis vom Torwarttrainer zu den Spielern.

FC Bayern setzte Neuer-Freund Tapalovic vor die Tür

Eines der dominierenden Themen der vergangenen Tage war der unfreiwillige Abschied von Torwarttrainer Toni Tapalovic beim FC Bayern. Die Münchner trennten sich vom Coach, insbesondere wegen "Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit", wie es in der äußerst knapp gehaltenen Vereinsmitteilung hieß. Tapalovic selbst soll nichts von der nahenden Trennung gewusst haben, er sei "überrascht" gewesen, wie er auf Instagram mitteilte.

Eng befreundet, aber keine Bayern-Kollegen mehr: Toni Tapalovic (l.) und Manuel Neuer. © Matthias Balk/dpa

Ebenso überrascht dürfte wohl auch Manuel Neuer gewesen sein, der Tapalovic schon seit seiner Zeit bei Schalke 04 kannte und tief betrübt war, als der FC Bayern seinen langjährigen Freund und Coach vor die Tür setzte: "Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen", sagte der Torhüter im Interview mit der "SZ". Doch ist eine solche enge Bindung zwischen (Torwart-)Trainer und Spieler überhaupt üblich? Wie steht es wirklich um die Freundschaften im Torhüter-Business?

Enges Verhältnis zum Torwarttrainer? "Es gibt Torhüter, die diese Nähe brauchen"

Patrick Foletti kennt dieses Gefühl der Freundschaft unter Trainern und Spielern gut: "Als junger Torwarttrainer hatte man immer das Gefühl, ich muss der beste Kumpel meines Torwarts sein, damit er überhaupt funktioniert. Mittlerweile habe ich eine andere Haltung. Heute muss ich nicht der beste Kumpel meines Torwarts sein", sagt der ehemalige Keeper im Gespräch mit der AZ.

Es geht dabei vor allem um das Verständnis für den Spieler: "Es gibt Torhüter, die diese Nähe brauchen. Dann gibt es aber auch gewisse Torhüter, die wollen gar keine große Nähe und geben im Training nichts von ihrem Privatleben preis", erklärt Foletti.

Foletti über Verhältnis zu Sommer: "Wir reden über alles"

Zu Yann Sommer, der im Winter von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern wechselte, hat er seit zehn Jahren ein gutes Verhältnis. "Wir reden über alles." Auch das anstehende Duell gegen Paris ist immer wieder Thema der zwei.

Yann Sommer bekommt beim FC Bayern einen neuen Torwarttrainer. © IMAGO

Treffen zwischen Foletti und Bayerns Torwarttrainer Rechner geplant

Nach dem Paris-Spiel soll es zum Treffen mit dem neuen Torwarttrainer der Bayern, Michael Rechner, kommen. Die beiden kennen sich schon seit zehn Jahren und können ihre Zusammenarbeit nun an neuer Stelle fortsetzen. Rechner wird auf die Erfahrung und Tipps von Foletti sicher hören wollen.

"Wenn du neu in einen Verein kommst, musst du so schnell wie möglich die Leute auf eine gute Art und Weise kennenlernen. Auf der anderen Seite hast du als Trainer natürlich auch deine Idee vom Training. Es braucht eine gewisse Kompromissbereitschaft. Am Ende des Tages bin ich als Torwarttrainer ein Dienstleister", sagt Foletti.

Foletti: Beziehungen stehen beim Torwarttraining hinten an

Der Schweizer betont immer wieder, dass beim Torwarttraining das Sportliche im Vordergrund stehen muss. Ganz egal, wie die Voraussetzungen im Verein sind. Persönliche Vorlieben und Beziehungen stehen da eher hinten an.

Gutes Torwarttraining ist in der Umsetzung komplex, aber einfach zu erklären: "Ein gutes Torwarttraining spiegelt wider, was am Wochenende passiert ist", sagt Foletti. Doch auch wenn ein Torwart lange verletzt ist, soll er schon von Anfang an ins Training eingebunden werden. "Wenn ich als Trainer warten würde, bis der Torwart wieder fit ist, um mit ihm Kontakt zu haben, wäre das fatal. Um eine Beziehung aufzubauen und aufrechtzuerhalten, musst du als Torwarttrainer ständig präsent sein, Interesse zeigen und sagen 'Ich bin da für dich'."

Aktuell Diskussionsthema Nummer eins beim FC Bayern: Manuel Neuer. © IMAGO / Lackovic

Hat Sommer durch den neuen Torwarttrainer einen Vorteil beim FC Bayern?

An der Säbener Straße ist jetzt Rechner für alle Torhüter da. Von einem Vorteil im Torhüter-Konkurrenzkampf beim FC Bayern für Yann Sommer durch die direkte Zusammenarbeit vom Start weg will Foletti aber nichts hören.

"Am Ende ist es im Fußball ein 'Daily Business'. Für mich spielt der Zweikampf mit Neuer überhaupt keine Rolle. Yann soll sich auf seine Sachen konzentrieren. Das Einzige, was er direkt beeinflussen kann, sind die Trainingseinheiten und gute Leistungen am Wochenende."

Noch hat Sommer seinen Platz im Bayern-Tor sicher, Manuel Neuer fällt nach seinem schweren Skiunfall noch monatelang aus. Das Comeback ist für den Sommer angepeilt, dann dürfte der Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten wieder spannend werden. Foletti jedenfalls will sich nicht festlegen, wer am Ende die Nase vorn haben wird: "Was im Sommer sein wird, da schauen wir mal, schlussendlich sind das zwei Weltklasse-Torhüter."