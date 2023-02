Kühler Rechner: So tickt Bayerns neuer Torwarttrainer

Nagelsmanns Wunsch ist erfüllt worden, der neue Torwarttrainer ist da. Die AZ stellt ihn vor.

München - Premiere für den "Bessermacher": Am Samstag gegen den VfL Bochum wird der neue Torwarttrainer Michael Rechner (42) erstmals bei einem Spiel des FC Bayern dabei sein und die Keeper um Yann Sommer (34) warmschießen. Der Nachfolger des freigestellten Toni Tapalovic (42) ist ein enger Vertrauter von Chefcoach Julian Nagelsmann (35), beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG Hoffenheim.

Michael Rechner: Nagelsmanns Kumpel

Rechner, für den Bayern dem Vernehmen nach einen sechsstelligen Betrag an Hoffenheim überwiesen hat, war bei der TSG seit 2008 als "Koordinator Torwartspiel" für den gesamten Torwartbereich verantwortlich.

Von 2015 an hatte er die Keeper des Profiteams geleitet. Tom Starke (41), der zuletzt für Tapalovic eingesprungen war, kehrt zurück in seinen alten Job am Bayern-Campus. Interessant wird sein, wie Stammtorhüter Manuel Neuer (36), der Tapalovic-Kumpel, nach seiner Verletzung mit Bayerns kühlem Rechner klarkommt.

Wechsel zum FC Bayern endgültig

Übrigens: Seinen Job als Torwarttrainer der Türkei wird Rechner nicht weiter parallel ausüben. Das bestätigte der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz. "Man muss Danke an die TSG Hoffenheim sagen, denn der Klub hat das immer sehr unbürokratisch gemacht.

Nach dem Wechsel zum FC Bayern geht das aber nicht mehr", sagte Kuntz dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" und schwärmte von Rechner: "Er hat die Torhüter super vorbereitet auf die Spiele, macht sehr detaillierte Einzelanalysen. Der türkische Fußballverband ist dankbar. Denn Michael hat gezeigt, dass wir den Besten mitgebracht haben. Auf der anderen Seite sind wir auch ein bisschen traurig, dass wir ihn verlieren." Umso glücklicher ist Nagelsmann.