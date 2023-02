Nächster PSG-Schock? Auch Lionel Messi vor Duell mit dem FC Bayern fraglich

Neben Kylian Mbappé droht in Lionel Messi ein zweiter Mega-Star den Achtelfinal-Kracher gegen den FC Bayern nächste Woche zu verpassen! Einem Bericht nach laboriert der Weltmeister an Oberschenkelproblemen.

München/Paris - Nicht einmal eine Woche vor dem Achtelfinal-Highlight in der Champions League gegen den FC Bayern am kommenden Dienstag gibt es die nächste große Hiobsbotschaft für Paris Saint-Germain: Wie die " " berichtet, hat sich Lionel Messi am Oberschenkel verletzt und ist für die Partie gegen den deutschen Rekordmeister fraglich.

Lionel Messi soll sich beim Pokal-Aus gegen Marseille verletzt haben

Der Weltmeister hat sich die Verletzung demnach beim bitteren Pokal-Aus am Mittwoch gegen Olympique Marseille zugezogen. Beim Ligue-1-Spiel am kommenden Samstag bei der AS Monaco soll er definitiv ausfallen.

Dem Bericht der "L'Equipe" zufolge ist man in Paris aber weiter zuversichtlich, dass Messi rechtzeitig bis kommenden Dienstag fit wird. Ein offizielle Statement des Vereins zum Zustand des Angreifers gab es zunächst nicht.

Kylian Mbappé fällt gegen den FC Bayern aus

Für PSG wäre ein Ausfall des Argentiniers jedenfalls der nächste ganz große Rückschlag. In der vergangenen Woche hatte sich in Kylian Mbappé bereits ein weiterer Superstar aus der namhaften Offensive verletzt. Der 24-Jährige wird nach Vereinsangaben für drei Wochen ausfallen – und damit auch für das Hinspiel gegen Bayern.