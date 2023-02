Nagelsmann gefordert: Zwei Stars zurück, aber Sorgen im Zentrum

Die Personallage beim FC Bayern entspannt sich: Eric Maxim Choupo-Moting und Dayot Upamecano trainieren wieder mit der Mannschaft. Doch im zentralen Mittelfeld gibt es ein Fragezeichen.

München - Sadio Mané lachte immer wieder, der Senegalese war bestens gelaunt. Das musste eindeutig am Sonnenschein liegen - denn der 30 Jahre alte Star-Stürmer des FC Bayern wurde am Mittwochvormittag ziemlich hart rangenommen von Reha-Trainer Thomas Wilhelmi.

Sadio Mané schuftet gut gelaunt fürs Comeback

Mehr als eine Stunde lang absolvierte Mané intensive Laufübungen, irgendwann saß er völlig erschöpft auf dem Boden, mehrere leere Wasserflaschen neben ihm. Das war offensichtlich anstrengend! Und zugleich ein weiterer Schritt zum Comeback nach Manés Operation am rechten Wadenbeinköpfchen im November.

"Mitte, Ende Februar erwarte ich ihn zurück. Für das Hinspiel gegen Paris wahrscheinlich nicht", sagte Trainer Julian Nagelsmann kürzlich. Den Champions-League-Kracher kommenden Dienstag bei PSG verpasst Mané also, mögliche Rückkehr: Das Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin am 26. Februar.

Nagelsmanns Personal-Puzzle: Neue Optionen in Defensive und Offensive

Zwei andere wichtige Spieler wird Nagelsmann hingegen bereits am Samstag (15.30 Uhr live auf Sky und im ) gegen den VfL Bochum einsetzen können - und dann auch drei Tage später in Paris. Eric Maxim Choupo-Moting (nach Magen-Darm-Infekt) und Dayot Upamecano (nach Problemen im Adduktorenbereich und am Zeh) trainierten am Mittwoch wieder mit der Mannschaft, sie geben dem Coach neue Optionen im Angriff und im Abwehrzentrum.

Kimmich gegen Bochum gesperrt: Wer spielt neben Goretzka?

Im Mittelfeldzentrum muss Nagelsmann allerdings kreativ werden. Da Joshua Kimmich nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Wolfsburg gesperrt ist und Ryan Gravenberch (Knieprellung) wohl weiter ausfällt, wird noch ein Partner für Leon Goretzka gesucht.

Eine Möglichkeit wäre, Jamal Musiala nach hinten auf die Doppelsechs neben Goretzka zu ziehen. Thomas Müller könnte dann vor dem Duo als Zehner agieren. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten - und da kommen zwei Winter-Neuzugänge der Münchner ins Spiel.

Goretzka über Cancelo: "Das sind Bälle, die ich mir erträume"

Denn sowohl Daley Blind als auch João Cancelo, die etatmäßig als Außenverteidiger eingesetzt werden, können im defensiven Mittelfeld spielen.

Nach dem schwärmte Goretzka explizit von Cancelo. "In der ersten Halbzeit hatte er zwei super Flanken, wo ich nicht ganz hinkomme. Das sind Bälle, die ich mir erträume. Da sieht man, dass er weiß, wo der Ball hin muss. Und er hat die technischen Möglichkeiten, das umzusetzen. Eine absolute Bereicherung!", sagte er über den Portugiesen. Goretzka und Cancelo - sieht so Bayerns Mittelfeldgespann gegen Bochum aus?