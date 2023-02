Tor! 1:4 - Jamal Musiala

Bist du verrückt, was für ein Tor!!! Musiala kommt in der Wolfsburger Hälfte an den Ball, findet aber keinen Abnehmer. Der 19-Jährige fasst sich daraufhin ein Herz und setzt zu einem irrsinnigen Solo an gleich mehreren Wolfsburgern vorbei in den Strafraum an. Dort angekommen verwandelt er eiskalt mit einem satten Rechtsschuss in die untere Ecke. Ein Kandidat fürs Tor des Jahres!