FC Bayern: Außer Kingsley Coman sind alle bereit für den FC Barcelona

Julian Nagelsmann kann beim Kracher gegen den FC Barcelona fast aus den Vollen schöpfen. Einzig Kingsley Coman wird verletzungsbedingt ausfallen.

München - Nach dem dritten Bundesliga-Remis in Folge richtet sich beim FC Bayern der Fokus nun voll auf den FC Barcelona. Am Dienstagabend kommt es am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase (21 Uhr, Amazon Prime und im AZ-Liveticker) zum mit Spannung erwarteten Duell mit dem neuen Klub der einstigen Münchner Tormaschine Robert Lewandowski.

Coman fällt aus, Musiala nach Verletzungsproblemen dabei

Am Montag haben die Bayern bei strahlendem Sonnenschein über München ihr Abschlusstraining absolviert. Trainer Julian Nagelsmann musste dabei einzig auf Angreifer Kingsley Coman verzichten. Der Franzose hatte sich in der vergangenen Woche im Training einen Muskelfaserriss zugezogen und wird vor der Länderspielpause, die nach dem kommenden Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim FC Augsburg beginnt, nicht mehr zum Einsatz kommen.

Jamal Musiala wird gegen die Katalanen hingegen zur Verfügung stehen. Der 19-Jährige hatte zuletzt mit einer Zerrung und Hüftproblemen zu kämpfen, gegen den VfB Stuttgart (2:2) musste er schließlich ausgewechselt werden, nachdem er einen Schlag abbekommen hatte.

Die taktische Spielvorbereitung wurde wie üblich nach dem für Medien einsehbaren Aufwärmen hinter dem blickdichten Vorhang vorgenommen. Nach dem späten, aber nicht unverdienten Remis gegen Stuttgart werden sich die Bayern gegen die Katalanen deutlich steigern müssen.

Elf Torbeteiligungen in sechs Spielen: Lewandowski überragt auch im Barca-Trikot

Insbesondere Ex-Bayer Lewandowski zeigte sich zuletzt mal wieder in Gala-Form. Beim Champions-League-Auftakt in der vergangenen Woche steuerte der Pole beim 5:1-Sieg gegen Viktoria Pilsen einen Dreierpack bei. Am vergangenen Wochenende legte er nach seiner Einwechslung gegen Cádiz innerhalb von 33 Minuten ein Tor und zwei Vorlagen nach. Insgesamt hat er für Barca in sechs Spielen bereits neun Treffer erzielt und zwei weitere vorbereitet.

Die Bayern sind also gewarnt. "Wir alle kennen den Lewy aus dem Training. Wir wissen, welche Fähigkeiten er hat. Aber er weiß auch, dass es nicht einfach ist, gegen uns zu spielen", sagte Kapitän Manuel Neuer.