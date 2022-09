Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen VfB Stuttgart - Endstand 2:2

Was für ein Blackout von Kimmich! Neuer spielt den Mittelfeldstrategen am eigenen Strafraum an. Kimmich wartet in aller Seelenruhe auf den Ball, während Ahamada von hinten heranstürmt, den Bayern-Star aber mit voller Wucht von hinten umcheckt. Guirassy schießt den Ball ins Tor und dreht zum Jubeln ab. Dingert entscheidet aber aber völlig zurecht auf Foulspiel.