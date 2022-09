"Gut, besser, Wucher": Fans des FC Bayern protestieren gegen Bierpreise in der Allianz Arena

In keinem Bundesliga-Stadion kostet das Bier so viel wie in der Allianz Arena. Im Sommer wurden die Preise nochmal deutlich angehoben. Die Fans des FC Bayern protestieren und sprechen von Wucher.

München - Beim Bier hört der Spaß auf! Im Sommer hat der FC Bayern die Preise für einen halben Liter des bayerischen Grundnahrungsmittels von 4,70 Euro auf 5,50 Euro angehoben – eine Preissteigerung von satten 17 Prozent!

Preise für Bier und Stadionwurst: FC Bayern ist trauriger Spitzenreiter

In keinem anderen Stadion der Bundesliga wird für die Halbe so viel verlangt wie bei den Bayern, die übrigens auch in Sachen Stadionwurst (fünf Euro) trauriger Spitzenreiter sind. Für das klassische Stadion-Menü wird man also mit mehr als zehn Euro zur Kasse gebeten.

Den Fans reicht es jetzt, sie gehen auf die Barrikaden. Beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) wurden in der Südkurve zwei Spruchbänder gezeigt. In Anlehnung an den Slogan von Bayern-Sponsor Paulaner ("Gut, besser, Paulaner") stand darauf geschrieben: "Gut, besser, Wucher: Bierpreisbremse jetzt!"