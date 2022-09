Jüngster Bayern-Torschütze aller Zeiten: Supertalent Mathys Tel löst Jamal Musiala ab

Top-Talent Mathys Tel hat für den FC Bayern den nächsten Rekord aufgestellt. Mit seinem Führungstreffer gegen den VfB Stuttgart ist er nun der jüngste Bundesliga-Torschütze in der Geschichte des FC Bayern.

München - Der Franzose Mathys Tel hat sich mit seinem Treffer zur 1:0-Führung gegen den VfB Stuttgart zum jüngsten Torschützen in der langen Bundesliga-Historie des FC Bayern gemacht. Der Neuzugang traf am Samstag im Alter von 17 Jahren und 136 Tagen.

Bisheriger Rekordhalter beim Rekordmeister war Tels Teamkollege Jamal Musiala (19), der im September 2020 im Alter von 17 Jahren und 205 Tagen getroffen hatte. Jüngster Torschütze der gesamten Fußball-Bundesliga bleibt Youssoufa Moukoko (17), der zum Zeitpunkt seines Tors für Borussia Dortmund im Dezember 2020 16 Jahre und 28 Tage alt war.

FC Bayern: Mathys Tel stellte am Samstag noch einen zweiten Rekord auf

Es war übrigens nicht der einzige Rekord, den das französische Offensiv-Juwel am Samstag aufgestellt hat. Mit seinem Startelf-Debüt wurde er außerdem zum jüngsten Spieler, der je in der Bundesliga von Beginn an für die Münchner aufgelaufen ist.

Vergangene Woche hatte er sich mit seinem Treffer beim 5:0-Sieg bei Viktoria Köln im mit 17 Jahren und 126 Tagen als jüngster Pflichtspiel-Torschütze der Münchner in die Geschichtsbücher eingetragen. Auch diesen Rekord hatte bis dahin Musiala (17 Jahren und 209 Tage) inne.