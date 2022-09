FC Bayern II kehrt mit 6:0-Sieg auf den Erfolgsweg zurück

Nach sechs Spielen ohne Sieg ist beim FC Bayern II mal wieder der Knoten geplatzt: Gegen Regionalliga-Schlusslicht SV Heimstetten bejubelten die Münchner einen Kantersieg.

München - Der FC Bayern II hat sich den Frust von der Seele geschossen und den SV Heimstetten am Samstag mit 6:0 (4:0)-Packung nach Hause geschickt.

Bayern-Trainer Demichelis stellt Startelf fast komplett um

Für die Bayern-Amateure war es der erste Dreier nach zuletzt sechs sieglosen Regionalliga-Spielen in Folge, vor eigenem Publikum bleibt die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis damit weiter ungeschlagen.

Im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Augsburg am vergangenen Wochenende hatte der Coach acht Veränderungen in der Anfangsformation vorgenommen.

Münchner Doppelpacker Grant-Leon Ranos und Timo Kern

Für einen Start nach Maß sorgte in doppelter Hinsicht Neuzugang Désiré Segbe: Der Kumpel von Bayern-Profi Sadio Mané erzielte bereits in der ersten Minute seinen ersten Treffer im ersten Pflichtspiel für die Münchner. Grant-Leon Ranos (8./42.) und Luca Denk (34.) erhöhten noch im ersten Durchgang auf 4:0.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Münchner die Partie im Griff, der SV Heimstetten war ohne Chance. Kapitän Timo Kern (51./68.) stellte mit einem Doppelpack das 6:0-Endergebnis her.

Der Tabellenachte FC Bayern II gastiert am kommenden Freitag (19 Uhr) beim Dritten Wacker Burghausen.