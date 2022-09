Champions League im Liveticker zum Nachlesen: FC Bayern gegen FC Barcelona – Endergebnis 2:0

Eine Ecke stellt das Spielgeschehen auf den Kopf. So einfach ist Fußball manchmal erklärt. Der FC Bayern gewinnt gegen den FC Barcelona in einem herausragenden Fußballspiel mit 2:0. Nach der ersten Halbzeit konnten die Jungs von Julian Nagelsmann noch froh sein, dass es 0:0 stand. Allein Robert Lewandowski hätte dreimal einnetzen können – ja müssen. Es fehlte ein 10er im Bayern-Mittelfeld. Das sah Nagelsmann genauso und brachte Goretzka. Der brachte Schwung und holte besagte Ecke raus. Diese schlug Kimmich butterweich auf Hernández. Das 2:0 von Sané fügte sich in den tollen Abend ein. Was folge, war eine überragende zweite Hälfte der Roten. Die Pausenansprache von Nagelsmann hätten wir gerne gehört. Einziger Wehrmutstropfen, die mögliche Verletzung von Hernández. Gleich gibts alle Stimmen und die Noten zum Spiel. Wir sagen Servus aus der Parts-Hochburg Allianz-Arena.