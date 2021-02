Entscheidung gefallen! Bayern-Talent Jamal Musiala wird zukünftig für den DFB auflaufen

Lange ist über die Zukunft von Jamal Musiala spekuliert worden, nun ist eine Entscheidung gefallen! Das Bayern-Talent wird in Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen, die Engländer haben somit das Nachsehen.

München - Der Kampf der Nationalteams um Bayern-Talent Jamal Musiala ist entschieden. Wie der Offensivspieler der Münchner gegenüber "The Athletic" bestätigt, wird er in Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen.

"Ich habe lange über diese Frage nachgedacht am Ende habe ich aber auf das Gefühl gehört, das mir sagte, die richtige Entscheidung sei es, für Deutschland zu spielen. Das Land, in dem ich geboren wurde", so Musiala.

Hansi Flick äußerte sich bereits am Dienstagabend beim 4:1-Auswärtserfolg des FC Bayern bei Lazio Rom vielsagend. "In den letzten Wochen sind viele Dinge in seinem Leben gewesen, die neu waren. Ein neuer Vertrag. Er ist 17 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Dann ist die Entscheidung Deutschland/England zu treffen gewesen", meinte der Bayern-Coach gegenüber "Sky". Auf Nachfrage, ob Musiala sich schon entschieden habe, wollte Flick sich nicht weiter äußern: "Da müssen sie ihn selbst fragen."

Auch die "Daily Mail" berichtete, dass Musiala in Zukunft für die deutsche Auswahl spielen spielen will – und nicht für die englische. Der 17-Jährige werde dem Bericht zufolge die Einladung von Joachim Löw für die März-Länderspiele annehmen. Der Bundestrainer hatte sich kürzlich am Rande des Hoffenheim-Spiels mit Musiala getroffen, um über dessen Zukunft in der DFB-Elf zu sprechen. Das hat offenbar gewirkt.

FC Bayern: Jamal Musiala vor Vertragsverlängerung

Am 26. Februar wird Musiala 18 Jahre alt. Ab dann kann er auch einen Profivertrag unterschreiben. Zuletzt verdichteten sich die Zeichen, dass Musiala bald sein neues Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister unterzeichnen wird. Der Offensivmann soll langfristig - für fünf Jahre - an den Verein gebunden werden.

Musiala ist der neue Shootingstar beim FC Bayern: In dieser Saison lief er bereits 25 Mal für die Profis auf, mit seinem Treffer beim Liga-Auftakt gegen Schalke (8:0) krönte er sich prompt zu Bayerns jüngstem Bundesliga-Torschützen aller Zeiten. Seit Dienstagabend ist er nun auch Bayerns jüngster Champions-League-Torschütze. In Rom erzielte der gebürtige Stuttgarter das zwischenzeitliche 2:0 für den Titelverteidiger.

Mittlerweile ist Musiala fester Bestandteil des Teams – regelmäßig ist er bei den Spielen der Profis dabei. Für die zweite Mannschaft in der 3. Liga ist er quasi nicht mehr vorgesehen, sein letztes Spiel für die Bayern-Amateure machte er im vergangenen Oktober.

Schon seit vergangenem Frühjahr ist der Deutsch-Engländer regelmäßig im Training der Profis dabei, innerhalb der Mannschaft genießt er laut Trainer Hansi Flick bereits volle Akzeptanz. Auch Welttorhüter und Kapitän Manuel Neuer hält viel von Bayerns Supertalent "Nein, die Fähigkeiten wurden früh erkannt", antwortete der Welttorhüter im Dezember auf die Frage, ob er überrascht von Musialas Entwicklung sei: "Er war nach dem Restart bei uns Profis dabei. Wir haben in Lissabon alles miteinander erlebt."

Musiala: In Stuttgart geboren, in England ausgebildet

Um den erst 17-Jährigen war in den vergangenen Monaten ein regelrechter Kampf entbrannt zwischen dem englischen und dem deutschen Fußball-Verband. Beide wollen den Bayern-Youngster in ihrer Nationalmannschaft spielen sehen. Musiala konnte sich entscheiden, da er die englische Staatsangehörigkeit hat, aber in Stuttgart geboren ist. Vor rund zehn Jahren zog er auf die Insel, wurde beim FC Chelsea ausgebildet. 2019 folgte dann der Wechsel zum FC Bayern.

Jamal Musiala überzeugt in Englands U21

Die Tendenz ging zunächst klar in Richtung der "Three Lions". In der vergangenen Länderspielpause lief er erstmals für die englische U21 auf und wusste sofort zu überzeugen. Beim 5:0-Sieg der "Young Lions" gegen Albanien im vergangenen November stand Bayerns Offensiv-Juwel erstmals in der Startelf und feierte in der 36. Minute auch direkt sein Tor-Debüt.

Jamal Musiala erzielte gegen Albanien sein erstes Tor für die englische U21. © imago images / Sportimage

England-Trainer über Musiala: "Wird mal ein brutaler Mann"

Auch Englands U21-Nationaltrainer Aidy Boothroyd kam nach der Gala des 17-Jährigen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Jamal war exzellent. Man sieht zwar, dass er physisch noch nicht ausgereift ist, aber er wird mal ein brutaler Mann sein. Sein Gehirn und seine Füße beeindrucken am meisten. Er ist rasiermesserscharf", meinte Boothroyd über seinen Startelf-Debütanten und stellte klar: "Wir wollen ihn behalten."