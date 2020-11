England liegt im Kampf um Bayern-Talent Jamal Musiala vorne

Bayern-Juwel Jamal Musiala könnte sowohl für die englische als auch die deutsche A-Nationalmannschaft spielen. Jetzt gibt es eine klare Tendenz.

München - Jamal Musiala gehört zu den größten Nachwuchshoffnungen beim FC Bayern. In dieser Saison lief er bereits acht Mal für die Profis auf und krönte sich mit seinem Treffer beim Liga-Auftakt gegen Schalke (8:0) prompt zu Bayerns jüngstem Bundesliga-Torschützen aller Zeiten.

Musiala: In Stuttgart geboren, in England ausgebildet

Um den erst 17-Jährigen ist zuletzt ein Kampf entbrannt – und zwar zwischen dem englischen und dem deutschen Fußball-Verband. Der Grund: Beide wollen den Bayern-Youngster in ihrer Nationalmannschaft spielen sehen. Musiala, der die englische Staatsangehörigkeit hat, aber in Stuttgart geboren ist, kann sich für eines der beiden Länder entscheiden. Vor rund zehn Jahren zog er auf die Insel, wurde beim FC Chelsea ausgebildet. 2019 folgte dann der Wechsel zum FC Bayern.

Zuletzt lief Musiala für die U17 der Engländer auf, doch auch für den DFB spielte er bereits in der U16-Auswahl. Aktuell haben die "Three Lions" einen klaren Vorteil, denn der Bayern-Youngster wurde für die kommenden Spiele der englischen U21 nominiert.

"Wir haben uns, auch aufgrund seiner DFB-Vergangenheit, natürlich mit Jamal Musiala beschäftigt und ihm eine Perspektive beim DFB aufgezeigt", sagte Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften beim DFB, zur "SZ" und "Sport1": "Allerdings hat er uns klar signalisiert, dass er seine Zukunft momentan in den englischen Nationalmannschaften sieht. Diese Meinung akzeptieren wir und wünschen ihm alles Gute für seinen sportlichen Weg."

Kampf um Musiala ist für Deutschland noch nicht verloren

Am Freitagabend (20.30 Uhr) trifft Englands U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation auf Andorra. Trainer Aidy Boothroyd ist begeistert vom Offensivspieler: "Jamal hat es bei Bayern München wirklich gut gemacht. Wenn du in einem Team mit solcher Qualität involviert bist, kann man das schlecht ignorieren", wird er vom " " zitiert.

Die Engländer hätten ihn schon seit geraumer Zeit beobachtet. "Wir sind der Meinung, dass es der richtige Zeitpunkt ist, ihn zur U 21 zu holen. Er hat sehr gut gespielt und sich damit für unsere Pläne aufgedrängt", sagt Boothroyd weiter.

Etwas Zeit für eine endgültige Entscheidung hat der Bayern-Youngster noch: Laut aktueller FIFA-Regularien bindet sich ein Spieler erst an ein Land, wenn er ein Pflichtspiel für die jeweilige Profi-Mannschaft bestritten hat.