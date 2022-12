Elfmeter im WM-Finale verschossen: Rassistischer Shitstorm gegen Bayern-Star Kingsley Coman

Nach seinem verschossenen Elfmeter im WM-Finale gegen Argentinien sieht sich Kingsley Coman bei Social Media einem rassistischen Shitstorm ausgesetzt. Dabei war es auch dem Bayern-Star zu verdanken, dass es Frankreich überhaupt so weit schaffte.

Lusail - Nach der bitteren Niederlage im WM-Finale gegen Argentinien brach sich in Frankreich die pure Enttäuschung Bahn. Zwei Rückstände hatte der Titelverteidiger aufgeholt, um sich in einem historischen Endspiel noch irgendwie ins Elfmeterschießen zu retten. Am Punkt jedoch versagten gleich mehreren Spielern die Nerven gegen die Albiceleste um Lionel Messi, der als Weltmeister endgültig aus dem Schatten des großen Diego Maradona trat.

Während in Argentinien Ekstase herrscht, sitzt der Frust in Frankreich tief. So tief sogar, dass bei einigen Anhängern der "Les Bleus" offensichtlich jegliche Hemmungen gefallen sind. Mittendrin: Unter anderem Bayern-Star Kingsley Coman, der nach seinem verschossenen Elfmeter in den Sozialen Medien Ziel eines heftigen rassistischen Shitstorms wurde.

"Du Käfig-Affe": Kingsley Coman rassistisch beleidigt

In der Nacht nach dem Finale ließen sich zahlreiche User unter dem jüngsten Instagram-Bild des Angreifers auf übelste Art und Weise aus. Neben abwertenden Affen-Emojis fanden sich dort auch einige massiv beleidigende Kommentare. "Du Käfig-Affe", "Geh zurück in den Dschungel nach Afrika" und "Du bist Afrikaner, kein Franzose, mein Freund. Raus aus dem Team!", war dort etwa zu lesen. Ein rassistisches Potpourri der Geschmacklosigkeiten!

Einem ähnlichen Shitstorm sahen sich auch Comans Teamkollegen Aurélien Tchouaméni von Real Madrid, der ebenfalls einen Elfmeter verschoss, sowie Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ausgesetzt. Die schweren Beleidigungen wecken Erinnerungen an das vergangene Jahr, als über mehrere dunkelhäutige Spieler Englands nach dem verlorenen Elfmeterschießen im EM-Finale gegen Italien eine Welle des Hasses hinwegrollte.

Bayern-Star Kingsley Coman zeigt im WM-Finale eine starke Leistung

Abgesehen davon, dass derlei rassistische Äußerungen ohnehin inakzeptabel sind, kann sich Coman rein sportlich keine Vorwürfe machen, im Gegenteil: Nach seiner Einwechslung in der 72. Minute belebte der Angreifer des FC Bayern das bis dahin äußerst behäbige Offensivspiel der Franzosen deutlich.

Dass Frankreich überhaupt in die Verlängerung kam, war auch ihm zu verdanken. Vor dem Ausgleichstreffer zum 2:2 durch Kylian Mbappé (82. Minute) eroberte der 26-Jährige mit einem starken Zweikampf gegen Lionel Messi im Mittelfeld den Ball und leitete das Tor damit ein. Auch sonst zeigte Coman eine starke Leistung.

Dass der Traum von der Titelverteidigung am Sonntag platzte, muss er sich also beileibe nicht anlasten lassen. Verschossener Elfmeter hin oder her.