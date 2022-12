Zoff droht: Nübel will nur unter einer Bedingung zum FC Bayern zurück

Alexander Nübel gilt als Toplösung, wenn es um den Ersatz für den verletzten Manuel Neuer geht. Doch der 26-Jährige, der aktuell vom FC Bayern an die AS Monaco ausgeliehen ist, soll seine Rückkehr an eine Bedingung knüpfen, die man in München wohl nicht erfüllen wird.

17. Dezember 2022 - 13:18 Uhr | aw