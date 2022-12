FC Bayern: Neuer-Berater kritisiert Nübel-Lager – "Warum ruft er nicht einfach an?"

Nachdem Stefan Backs, Berater von Alexander Nübel, zuletzt das Verhältnis zu Neuer-Kumpel und Torwarttrainer Toni Tapalovic kritisiert hatte, äußert sich nun der Agent des Bayern-Kapitäns zu Wort: "Warum alles über die Öffentlichkeit? Die beiden kennen sich doch."

München - Das Verhältnis von Alexander Nübel zu Bayerns Torwarttrainer Toni Tapalovic ist weiter angespannt. Wobei, tatsächlich ist es gar nicht existent. "Es gibt kein Verhältnis, keinen Austausch mit Tapalovic", erzählte Stefan Backs, Berater des zur AS Monaco ausgeliehenen Torhüters, unter der Woche gegenüber der AZ.

Beim Lager von Manuel Neuer, der eng mit Tapalovic befreundet ist, sind die Aussagen offensichtlich überhaupt nicht gut angekommen. In der "Bild" meldet sich nun dessen Berater Thomas Kroth zu Wort. Der hat wenig Verständnis für die öffentlichen Verlautbarungen seines Kollegen.

Neuer und Tapalovic setzten sich für Nübel-Wechsel zum FC Bayern ein

"Warum ruft Alexander Nübel eigentlich nicht bei Manuel oder Toni Tapalovic einfach an und bespricht die Sachlage in aller Ruhe. Warum alles über die Öffentlichkeit? Die beiden kennen sich doch", so Kroth.

Tatsächlich sei Nübel ohne das Zutun von Neuer und dessen Torwarttrainer seinerzeit überhaupt nicht beim FC Bayern gelandet, plaudert der Berater aus. "Tapalovic und Manuel waren es, die frühzeitig dem FC Bayern die Empfehlung gaben, Nübel zu verpflichten. Sie haben also einen großen Anteil daran, dass Nübel 2020 zum FC Bayern wechselte", erzählt Kroth.