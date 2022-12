Beliebtester Bundesliga-Klub: Borussia Dortmund überflügelt erstmals den FC Bayern

Nicht der erfolgsverwöhnte FC Bayern, sondern dessen ewiger Konkurrent Borussia Dortmund ist laut einer Studie der beliebteste Verein der Bundesliga.

München - In der laufenden Saison nimmt der deutsche Rekordmeister FC Bayern seinen elften Titel hintereinander ins Visier, in der von SLC Management ausformulierten Beliebtheitsskala liegt allerdings der Münchner Dauerrivale Borussia Dortmund an der Spitze.

SLC Management berücksichtigt 18 Kriterien für die Studie

Die seit acht Jahren durchgeführte Erhebung des Nürnberger Unternehmens unter deutschlandweit rund 30.000 Personen weist den BVB erstmals als führenden Bundesligisten im Ranking der vergangenen Saison aus.

Für die Ergebnisse der Studie berücksichtigte SLC Management insgesamt 18 Kriterien, darunter objektive Daten wie zum Beispiel die Zahl der Mitglieder und Fanklubs sowie die Reichweiten der Vereine bei TV-Übertragungen und in sozialen Medien.

Außerdem spielten subjektive Kriterien wie Image und Attraktivität – diese wurden im Rahmen einer Befragung von relevanten Zielgruppen ermittelt – bei der Erstellung der Rangliste eine Rolle.

"Wir definieren den Begriff detaillierter mit einem einzigartigen Ansatz der Marktorientierung. In einem Pretest wurden 6.500 Fußballinteressierte in ganz Deutschland repräsentativ befragt, wie sich Beliebtheit aus Fan- und Kundensicht zusammensetzt und welche Kriterien relevant für die Beurteilung der Beliebtheit eines Klubs sind", teilt das Unternehmen dazu mit.

Borussia Dortmund liegt erstmals seit Beginn der Studie vor dem FC Bayern

Diese Kriterien seien zum Untersuchungsgegenstand der Studie geworden. Dabei sei aufgrund der Corona-Pandemie außerdem "eine Anpassung der Kriterien" vorgenommen worden: "Die Repräsentanz und Validität der Daten bleiben jedoch zweifelsfrei unberührt, da alle befragten Fans stets gleich betroffen waren und alle Kriterien gleichermaßen von den Auswirkungen der Pandemie beeinflusst wurden."

Borussia Dortmund landete in dem Ranking erstmals seit Start der Studie vor dem FC Bayern, der diesmal Zweiter wurde. Borussia Mönchengladbach rutschte um einen Rang auf Platz vier hinter Eintracht Frankfurt ab. Fünfter in dieser Tabelle ist der 1. FC Köln, der nach absoluten Punkten den größten Sprung nach vorne machte. Größte Verlierer der Studie ist Hertha BSC Berlin: Der Verein aus der Hauptstadt fiel von Platz acht auf Platz 15 zurück.