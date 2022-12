Hitzfeld hofft auf Müller-Verbleib beim DFB: "Einer der wichtigsten Spieler"

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Katar hat Thomas Müller seine Zukunft in der Nationalmannschaft noch offen gelassen. Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld hofft auf einen Verbleib: "Für mich ist Müller einer der wichtigsten Spieler im deutschen Fußball zurzeit."

München - Ottmar Hitzfeld hat sich für einen Verbleib von Führungsspieler Thomas Müller in der Nationalmannschaft ausgesprochen. "Für mich ist Müller einer der wichtigsten Spieler im deutschen Fußball zurzeit. Müller sollte weitermachen bis zur EM. Er hilft dem Team", sagte der ehemalige Meistermacher von Borussia Dortmund und Bayern München im "kicker"-Interview.

Thomas Müller: Zukunft in der Nationalmannschaft noch offen

Nach dem erneuten Vorrunden-Aus der DFB-Auswahl bei der WM in Katar hatte es Routinier Müller (33) offengelassen, ob er seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet und ein Gespräch mit Bundestrainer Hansi Flick angekündigt. "Müller ist immer sehr wichtig für eine Mannschaft. Er selbst muss entscheiden, ob er seine vorbildliche Mentalität noch in zwei Teams investieren kann und will", sagte Hitzfeld.

Mittelstürmer - wie in zwei der drei WM-Spiele - dürfe der Münchner aber nicht mehr spielen, betonte der 73-Jährige: "Ganz vorne ist nicht seine Position. Am stärksten ist Thomas, wenn er einen Mann vor sich hat." Als Stoßstürmer für die Heim-EM 2024 sieht Hitzfeld den Bremer Niclas Füllkrug: "Er hat sich bei der WM bewährt und das Vertrauen verdient."