Dank Leroy Sané und neuer Sachlichkeit ist der FC Bayern wieder in der Spur

Trainer Julian Nagelsmann wechselt den Nationalstürmer ein – und der erzielt dann das Goldene Tor zum 1:0-Erfolg des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt. "Unheimlich clever gemacht."

"Er ist ein herausragender Spieler, der in den letzten drei Spielen nicht die glücklichste Leistung gezeigt hat", sagt Bayern-Coach Julian Nagelsmann über Leroy Sané, dem Matchwinner in Frankfurt.

München/Frankfurt - Ein Springinsfeld im wahrsten Sinne des Wortes. Julian Nagelsmann hüpfte bei seinem Torjubel rund zwei, drei Meter ins Spielfeld, hoher Luftstand und hohe Adrenalinausschüttung inklusive. Der Bayern-Chefcoach hatte den Sieg eingewechselt.

FC Bayern in Frankfurt: Sané glänzt als Joker

Sein Plan ging auf. Für Trainer gibt es nichts Schöneres. Nagelsmann hatte bei Eintracht Frankfurt in der 67. Minute Leroy Sané für den erneut blassen Marcel Sabitzer gebracht. Diese Offensivoption - sonst in der Sportberichterstattung gerne "Waffe" genannt, jedoch in diesen Tagen unpassend - hatte sich Nagelsmann ganz bewusst als Joker in der Hinterhand behalten und den 26-Jährigen diesmal nicht aufgestellt.

Zu wenig Offensivpower auf der Bank

"In den letzten Spielen war es so, dass wir versucht haben, mit der besten Elf zu spielen, hatten aber gerade von der Bank nicht mehr diese Offensivpower, hatten oft zwei, drei Nachwuchsspieler dabei und mehrere Defensivspieler", erklärte Nagelsmann: "Aber diesen Offensivspieler, der dann den Unterschied bringt, war in den letzten Spielen nicht auf der Bank."

Unterschiedspieler Sané kam, sah und schob vier Minuten nach seiner Einwechslung mit dem schwächeren rechten Fuß cool zum 1:0 ein. Auf formidablem Steckpass in die Lücke von Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich, der in Frankfurt dem Attribut Chef mehr als gerecht wurde.

Das waren Nagelsmanns taktische Überlegungen

Sanés erstes Joker-Tor in dieser Bundesliga-Saison (voninsgesamt sieben) entstand aus weiteren taktischen Überlegungen des Trainers, die bis zur Abwehrformation reichten.

Nagelsmann erklärte nach der Partie: "Bei Leroy war es so, dass wir uns entschieden haben, mit Dreierkette zu spielen und trotzdem mit Benjamin Pavard zusätzlich einen Spieler zu bringen, der über die Kostic-Seite den Tick defensiveren Gedanken hat. Aber vor allem, dass wir im Spiel schneller auf die Viererkette umstellen können, ohne dass wir zu viel Positionen wechseln. Das war einfach der Hauptgrund."

Sanés Leistungs-Comeback

Bayern spielte ökonomischer, kompakter, sachlicher. Für Sané war's ein Leistungs-Comeback nachdem er zuletzt einen kleinen Durchhänger hatte und vier Spiele ohne Torbeteiligung blieb. Was natürlich auch Nagelsmann nicht entgangen war. "Er ist ein herausragender Spieler, der in den letzten drei Spielen nicht die glücklichste Leistung gezeigt hat", meinte der 34-Jährige.

Lob gab es auch für Kimmich und Musiala

Vorbei, vergessen. Denn, so Nagelsmann: "Von Leroy unheimlich clever gemacht." Inklusive Lob für Kimmich ("Das Passfenster ist sehr klein und der Ball hat das perfekte Timing") und dem Beteiligten Jamal Musiala ("Der Angriff war gut herausgespielt"). Das Geburtstagskind hatte als Ersatz des mit Corona-infizierten Thomas Müller eine starke Leistung geboten.

Was den Coach am 19-Jährigen beeindruckte: "Er war unglaublich fleißig defensiv, ist als Doppelspitze vorne viel angelaufen. Außerdem sehr ballsicher und mehr als verlässlich. Wenn er angespielt wird, dreht er sich wie eine Schlange um die Gegner herum. Ich hätte ihm ein Tor gegönnt."

Kurs auf Titel Nummer zehn in Serie

Das machte Sané. Nummer 75 in dieser Saison - nie erzielte ein Team mehr an den ersten 24 Spieltagen. Die damit erreichten 58 Punkte sind so viele wie zuletzt in der Saison 2017/18 (damals sogar 60). Der FC Bayern ist auf Kurs Titel Nummer zehn in Serie.

"Ein richtiger Schritt, ein wertvoller Sieg", sagte Nagelsmann, "hoffentlich hatten wir nun die Phase, in der wir nicht so souverän waren in den Spielen." Dank Sané & neuer Sachlichkeit.