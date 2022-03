Öffentliches Training des FC Bayern: Thomas Müller nach Corona-Infektion wieder dabei

Am Dienstag fand erstmals seit Monaten wieder ein öffentliches Training an der Säbener Straße statt. Auch Thomas Müller trainierte nach überstandener Corona-Infektion wieder mit.

Thomas Müller (r.) am Dienstag im Mannschaftstraining.

München - Ein bisserl Normalität in tristen (Corona)-Zeiten: Erstmals seit Mitte Oktober durften am Dienstag wieder Fans beim Training des FC Bayern an der Säbener Straße zuschauen!

Thomas Müller wieder im Mannschaftstraining des FC Bayern

Mit dabei war auch wieder Thomas Müller, der seine mittlerweile zweite Corona-Infektion überstanden hat. Bereits am Sonntag hatte er wieder individuell auf dem Trainingsgelände geackert, ehe er am Montag dann auch mit dem Ball trainierte.

Am Dienstag nun die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Einem Einsatz am kommenden Wochenende beim Ligaspiel gegen Leverkusen (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) dürfte also nichts mehr im Wege stehen.

Auch bei Kapitän Manuel Neuer sieht es gut aus: Der Torwart spulte bereits vor der öffentlichen Einheit um 11 Uhr eine individuelle Einheit ab. Beim Team-Training war er dann nicht mehr dabei. Dennoch: Der Heilungsverlauf nach der Meniskus-OP verläuft gut, möglicherweise reicht es bei Neuer auch schon wieder fürs kommende Wochenende.

Torwart Manuel Neuer beim öffentlichen Training im Gespräch mit den Fans. © Matthias Balk/dpa

FC Bayern: Leon Goretzka trainiert weiter nur individuell

Leon Goretzka, der sich seit Monaten mit Problemen an der Patellasehne herumplagt, trainierte individuell auf dem Nebenplatz. Ein Zeitpunkt fürs Comeback ist noch völlig ungewiss. Ebenfalls im individuellen Training: Rechtsverteidiger Bouna Sarr.