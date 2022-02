FC Bayern: Blitz-Heilung bei Manuel Neuer - Einsatz schon am Wochenende?

Bei Manuel Neuer und Thomas Müller geht es weiter voran, beide könnten schon am kommenden Wochenende gegen Leverkusen wieder in der Startaufstellung stehen.

München - Muss Bayern-Trainer Julian Nagelsmann womöglich gar nicht mehr so lange auf seine Immer-Spieler Manuel Neuer und Thomas Müller verzichten?

FC Bayern: Manuel Neuer gegen Leverkusen im Tor?

Während sich Müller erneut mit dem Coronavirus infiziert hatte, unterzog sich Neuer vor rund drei Wochen einer OP am Meniskus. Der Kapitän verpasste deshalb die vergangenen drei Ligaspiele sowie die Champions-League-Partie gegen Salzburg. Mit einer Rückkehr von Neuer wurde eigentlich erst Mitte März gerechnet, doch jetzt könnte alles deutlich schneller gehen. Neuer vor dem Blitz-Comeback!

"Manu trainiert nächste Woche wieder torwartspezifisch. Wenn alles gut läuft, ist er gegen Leverkusen schon dabei", erklärte Nagelsmann vor wenigen Tagen. Gesagt, getan: Am Montag absolvierte Neuer schon wieder ein Torwart-Training an der Säbener Straße. Ein Einsatz am kommenden Samstag gegen die Werkself rückt damit immer näher.

Thomas Müller trainiert wieder mit Ball

Müller ackerte bereits am Sonntag wieder – kurz nach seiner Freitestung aus der Quarantäne. Am Montag dann der nächste Schritt: Müller trainierte wieder mit dem Ball, der Offensiv-Allrounder dürfte gegen Leverkusen wieder in der Startelf stehen.

Leon Goretzka und Bouna Sarr trainierten individuell. Bei Nationalspieler Goretzka geht es nach langwierigen Problemen an der Patellasehnen aufwärts. Der Mittelfeldspieler muss seit seinem letzten Einsatz gegen Borussia Dortmund Anfang Dezember pausieren. "Er bewegt sich wieder schneller. Ich freue mich für ihn, es gibt Schritte in die richtige Richtung", sagte Nagelsmann zuletzt. Allerdings wagte der Bayern-Coach da noch "keine Prognose" zum Zeitpunkt für ein Comeback von Goretzka im Spielbetrieb.

Am Dienstag findet dann erstmals seit Monaten wieder eine Trainingseinheit vor Fans statt – dann sind wohl auch wieder Neuer und Müller mit dabei.