Corona-Duo Müller und Kimmich gegen Dortmund auf der Kippe: So haben sich Gnabry und Gravenberch geschlagen

Joshua Kimmich und Thomas Müller sind für das Spiel gegen Borussia Dortmund aufgrund ihrer Corona-Infektion noch fraglich. Gegen Viktoria Pilsen ersetzten Ryan Gravenberch und Serge Gnabry das Duo – auch im Topduell am Samstag?

Ryan Gravenberch und Serge Gnabry standen gegen Pilsen in der Startelf. (Archivbild)

München - Joshua Kimmich und Thomas Müller verbrachten am Dienstag einen gemütlichen Abend auf der Couch und konnten dabei zu sehen, wie sich ihre Teamkollegen für das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) in Dortmund warmschossen.

Beim 5:0-Sieg gegen Viktoria Pilsen ließen die Stars des FC Bayern keinen Zweifel über den Sieger der Partie aufkommen. Für Kimmich und Müller, die sich seit Samstag aufgrund einer Corona-Infektion in Isolation befinden, wird es ein Wettlauf gegen die Zeit werden, ob sie sich für das Spiel gegen den BVB rechtzeitig freitesten können.

Gegen die Tschechen durften Ryan Gravenberch und Serge Gnabry für das Corona-Duo von Beginn an auflaufen. Ein Bewerbungsschreiben für Bayerns Startelf am Samstag?

Nagelsmann über Gravenberch: "Ich bin sehr zufrieden"

Gravenberch stand nach dem Erstrunden-Pokalspiel gegen Viktoria Köln erst zum zweiten Mal in der Anfangsformation der Münchner. "Ryan hat bis jetzt für seine Fähigkeiten zu wenig gespielt. Er hat ein paar Dinge noch zu verbessern und trotzdem ist er ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, der auch spielen muss", sagte Julian Nagelsmann vor der Partie.

Zu verbessern hat er seine Defensivarbeit, gegen Pilsen machte der 20-Jährige seine Sache zwar ordentlich (AZ-Note 3), hatte aber hin und wieder Nachlässigkeiten in der Rückwärtsbewegung. Der Bayern-Coach war trotzdem zufrieden mit seinem Auftritt in der Königklasse.

"Er hatte eine gute Positionstreue, obwohl er eigentlich sonst einen Tick offensiver spielt", lobte ihn Nagelsmann nach Abpfiff und zog ein durchweg positives Fazit: "Er hat es auf der Sechs sehr gut gemacht, ich bin sehr zufrieden." Dennoch, die Konkurrenz im Bayern-Mittelfeld ist groß. Sollte es bei Kimmich gegen Dortmund nicht für die Startelf reichen, würden wohl eher Marcel Sabitzer, der gegen Pilsen zunächst geschont wurde, und Goretzka den Vorzug erhalten. Der deutsche Nationalspieler kommt immer besser in Form und bereitete zwei Treffer gegen Pilsen vor.

Nagelsmann: Gnabrys Form für "Fußballland Deutschland wichtig"

Einen davon für Gnabry, der mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 ordentlich Selbstvertrauen tankte. Es war sein erster Einsatz von Beginn seit dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart am 10. September. Für Nagelsmann aber kein Grund, in Panik zu verfallen: "Ich glaube er hat ein. zwei einfache Stellschrauben. Wenn er die macht, dann hat er immer bessere Aktionen im Spiel. er hat auch ein gutes Spiel gemacht".

Gnabrys Form sei auch "für unser Fußballland Deutschland, für die Nationalmannschaft wichtig". Zunächst liege der Fokus allerdings auf den kommenden Wochen, so Nagelsmann – speziell auf dem Spiel bei dem punktgleichen Dortmundern.

Der 27-Jährige wäre jedenfalls bereit für die Startelf der Münchner unabhängig davon, ob Müller rechtzeitig wieder fit wird. Zu Mal Kingsley Coman nach seinem Muskelfaserriss noch keine Option für die Anfangsformation des deutschen Rekormeister ist.