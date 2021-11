Corona-Chaos beim FC Bayern: Verwirrung um Hotelübernachtungen geklärt

Josip Stanisic und zwei Betreuer des FC Bayern haben sich mit Corona infiziert. Joshua Kimmich ist zurück im Training. Mittlerweile steht auch fest: Der ungeimpfte Bayern-Star darf mit seinen Teamkollegen in Augsburg ins Hotel.

München – Mit der Rückkehr von Joshua Kimmich ins Mannschaftstraining sollte am Mittwoch wieder ein bisschen Normalität beim FC Bayern einkehren – doch daraus wurde nichts. Die Münchner haben drei weitere Corona-Fälle zu beklagen, neben zwei Betreuern hat sich auch der doppelt geimpfte Josip Stanisic infiziert.

Der Rechtsverteidiger, der mit der kroatischen Nationalmannschaft unterwegs war, fällt für das Auswärtsderby beim FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) aus.

Kimmich und Co. doch im Hotel übernachten

Bayerns Corona-Chaos und kein Ende. Denn auch um Kimmich und die ebenfalls nicht geimpften Profis Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting, die sich nach dem positiven Corona-Befund bei Niklas Süle zuletzt in Quarantäne befanden, gab es zuletzt Verwirrung.

Zwar darf das Quartett aufgrund negativer PCR-Tests gegen Augsburg mitwirken, unklar war aber lange, ob Kimmich und Co. auch im Mannschaftshotel übernachten. Seit Mittwoch gibt es in Bayern eine Ausnahmeregel, die Ungeimpften bei ihrer Berufsausübung Hotelübernachtungen gestattet, sofern ein negativer PCR-Test vorliegt. Ob die Münchner Stars davon profitieren? Ja, dies bestätigte Julian Nagelsmann am Donnerstag: "Mein aktueller Stand ist, dass die Spieler normal mitreisen und ins Tageshotel dürfen", sagte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz.

Klar ist auch: Neben Stanisic fällt auch Süle (Corona-Quarantäne) in Augsburg aus. Leon Goretzka wird nach seiner Hals-Verletzung im Länderspiel gegen Liechtenstein wieder zum Kader gehören. Er trainierte mit dem Team.