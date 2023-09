Chance für Daniel Peretz im Tor des FC Bayern: Was Tuchel an ihm besonders gefällt

Im Pokal gegen Preußen Münster steht erstmals Torhüter Daniel Peretz für den FC Bayern zwischen den Pfosten. Trainer Thomas Tuchel lobt ihn, seine Freundin Noa Kirel ist ein Popstar.

München - Beim sonntäglichen Wiesn-Besuch war sie DER Hingucker unter den Spielerfrauen beim FC Bayern: Noa Kirel (22), die Freundin des Torhüters Daniel Peretz (23), verzichtete auf ein klassisches Dirndl und trug stattdessen eine weiße Bluse, einen schwarzen Rock und schwarze Stiefel – modisch ein Volltreffer.

Kirel ist in ihrer Heimat Israel sogar noch bekannter als ihr Partner Peretz, sie singt Popsongs und nahm in diesem Jahr am Eurovision Song Contest teil. Mit ihrem Hit "Unicorn" schaffte sie es bis auf Platz drei. Auf Instagram folgen ihr 1,8 Millionen Fans.

Stilsicher auf der persönlichen Wiesn-Premiere: Daniel Peretz und seine Freundin Noa Kirel. © IMAGO / Poolfoto

"Er hat sich die Chance verdient": Daniel Peretz feiert Debüt für den FC Bayern

Von diesen Dimensionen ist Peretz noch ein Stück weit entfernt, doch der junge Keeper will nun zumindest seinen ersten sportlichen Hit in München landen. In der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ZDF live) gibt Peretz seine Premiere im Tor der Münchner. "Daniel verhält sich top, unser Torwartteam ist eine Einheit. Er hat sich die Chance verdient", so Trainer Thomas Tuchel.

Zuletzt hatte Sven Ulreich (35) Manuel Neuer (37) zwischen den Pfosten vertreten und gute Leistungen gezeigt. "Sven macht das herausragend gut", lobte Tuchel den routinierten Keeper.

FC Bayern bei Preußen Münster: Thomas Tuchel hat keine Lust auf Rotation

Nun aber bekommt Peretz die Gelegenheit, sein großes Potenzial in einem Pflichtspiel zu zeigen. "Das ist wichtig für ihn, wichtig für den Notfall, das hat aus meiner Sicht nur Vorteile", erklärte Tuchel, der die Torwartrotation in Pokalwettbewerben aus England gewohnt ist. Peretz war im Sommer von Maccabi Tel Aviv zum Rekordmeister gewechselt, für die israelische Nationalmannschaft hat er bislang ein Länderspiel bestritten.

Abgesehen von der Torhüterposition, wird es wohl nur wenige Wechsel in der Startelf geben. "Es kann sein, dass wir gar nicht so viel rotieren. Ich habe nicht so große Lust, das kleinste Signal in die Gruppe zu geben. Es geht gerade erst los mit den englischen Wochen", erklärte Tuchel. Ausfallen wird neben Dauerpatient Neuer auch Matthijs de Ligt (24), der nach einem Schlag auf das Knie pausieren muss. Zudem sind auch die anderen Innenverteidiger Dayot Upamecano (24) und Min-jae Kim (26) leicht angeschlagen. Bei beiden sollte es aber mit einem Einsatz klappen.

"Herausragend gut": Super-Joker Mathys Tel drängt in die Startelf

Neuzugang Raphael Guerreiro (29), der zum Start der Vorbereitung einen Muskelbündelriss in der Wade erlitten hatte, wird zum ersten Mal im Kader stehen, wie Tuchel ankündigte. Und sonst? Es wäre ziemlich überraschend, wenn Superjoker Mathys Tel (18) in Münster nicht von Anfang an spielen würde. Der Franzose hat sich mit vier Toren und einem Assist in den vergangenen sechs Spielen sehr empfohlen, Tel ist im Schnitt alle 14 Minuten an einem Treffer beteiligt. Ein irrer Wert.

Darf Super-Joker Mathys Tel im DFB-Pokal von Beginn an sein Können zeigen? © IMAGO / ActionPictures

Am Samstag beim 7:0 gegen Bochum traf Tel erneut, Tuchel nannte ihn eine "echte Waffe" und sagte: "Mathys macht es herausragend gut! Im Moment hat er diese Rolle, die ist extrem erfolgreich. Das ist etwas, das wir ungern unterbrechen möchten.” Und doch hat sich Tel die Startelf-Chance verdient.

In der Offensive werden daher wieder einige Stars auf der Bank sitzen. Thomas Müller (34) hat es aktuell schwer, auf Spielzeit zu kommen, auch Eric Maxim Choupo-Moting (34) könnte wieder auf die Ersatzbank rotieren. Im offensiven Mittelfeld hat Bayern mit Jamal Musiala (20), Leroy Sané (27), Kingsley Coman (27) und Serge Gnabry (28) riesige Auswahl. Knifflige Entscheidungen für Tuchel - nur im Tor hat er sich bereits festgelegt.