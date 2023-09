Wiesn-Besuch des FC Bayern nach der Gala: Spielerfrau überrascht mit Outfit

Nach der Gala ist vor dem Oktoberfest: Am Sonntag statteten die Bayern-Stars dem größten Volksfest der Welt einen Besuch ab. Die Bilder.

Serge Gnabry, wie die anderen Spieler fesch in Tracht.

Leon Goretzka am Sonntagmittag auf der Wiesn.

Große Lust zu reden hatte Thomas Müller beim Wiesn-Besuch am Sonntag nicht.

Die Bayern kommen auf der Wiesn an – Trainer Thomas Tuchel (l.) stilsicher mit Hut.

München - Nach dem 7:0-Schützenfest daheim gegen den VfL Bochum am Samstag stand für den FC Bayern einen Tag später der traditionelle Oktoberfestbesuch mit der gesamten Mannschaft an. Wie immer ging es dafür in die Käfer Wiesn-Schänke.

Gegen 13 Uhr kam der Bayern-Tross auf der Wiesn an, viele Schaulustige und Fans versammelten sich in der Hoffnung auf ein Foto oder gar Autogramm vor dem Zelt. Besonders gefragt war natürlich ein Spieler: Neuzugang Harry Kane, wie der Rest des Teams fesch in Tracht. Der Engländer zeigte gegen Bochum eine Gala-Vorstellung, erzielte drei Tore und legte zwei Treffer auf.

Auch Neuzugang Daniel Peretz durfte beim Wiesn-Besuch nicht fehlen, er erschien gemeinsam mit Freundin Noa Kirel, die in Israel ein gefeierter Star ist. Die Sängerin, die bereits am ESC teilnahm, erschien jedoch ohne Dirndl, posierte stattdessen in weißer Bluse, schwarzem Rock und schwarzen Stiefeln für die vielen Fotografen vor Ort.

"Gibt nichts Brisantes": Müller will Interview abblocken

Für Thomas Müller gehört das Oktoberfest mit den Mannschaftskollegen mittlerweile zur Routine. Entsprechend entspannt war er vor Ort und beim Fotos machen auf dem Käfer-Balkon direkt vor der Bavaria.

Große Lust auf Interviews hatte er zuvor allerdings nicht: "Es gibt jetzt eigentlich nichts Brisantes", sagte er den wartenden Medienvertretern, ging weiter und schob noch ein "Wir werden viel Spaß haben!" hinterher.

Sekunden später kam er auf Bitten der Journalisten aber doch nochmal zurück: "Wir waren sehr zufrieden mit unserem Spiel und dementsprechend werden wir heute auch die Krüge heben", sagte der Ur-Bayer, da hatte er bereits einen Maßkrug in der Hand. Und weiter: "Auch wenn es ein bisschen mit Auge sein muss, weil wir ja in zwei Tagen schon wieder spielen." Bereits am Dienstagabend spielen die Münchner im DFB-Pokal gegen Preußen Münster.

Tuchel mit Hut – auch Hoeneß kommt zum Wiesn-Termin des FC Bayern

Trainer Thomas Tuchel setzte abseits von Lederhosen und Janker einen stylischen Akzent – er kam mit Hut aufs Oktoberfest. Auch Uli Hoeneß war am Sonntagmittag vor Ort – der FC-Bayern-Ehrenpräsident kam gemeinsam mit Frau Susi.

