Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen: FC Bayern gegen VfL Bochum – Endstand 7:0

Aus! Der FC Bayern gewinnt überdeutlich 7:0 gegen Bochum! Das Ergebnis geht auch in der Höhe komplett in Ordnung. Der Rekordmeister zeigte sich von Beginn an extrem offensiv, druckvoll und spielfreudig. Das, zusammen mit dem Bochumer Plan, mitspielen zu wollen, mündete bereits zur Pause in einer 4:0-Führung. In der zweiten Hälfte versuchte der VfL. die Angelegenheit etwas defensiver zu gestalten. Dabei brachten sie sich jedoch extrem oft mit kapitalen Blackouts selbst in Bedrängnis. In der dritten aufeinanderfolgenden Saison besiegt der FC Bayern den VfL 7:0. Erst zuhause, dann auswärts – und jetzt wieder in der Allianz Arena.