Bericht: Bayern-Star Benjamin Pavard fehlt gegen Dortmund

Hansi Flick kann im Spiel gegen Borussia Dortmund wohl nicht auf Benjamin Pavard zurückgreifen. Dafür ist Goretzka wieder fit.

München - Schlechte Nachrichten! Hansi Flick muss im Klassiker am Samstag gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr bei Sky und im ) wohl auf Rechtsverteidiger Benjamin Pavard verzichten.

Wie die "Bild" berichtet, fehlte der französische Weltmeister offenbar bei der Übungseinheit am Donnerstag und auch beim Abschlusstraining am Freitag. In Dortmund wird wohl Neuzugang Bouna Sarr auf der Rechtsverteidiger-Position auflaufen.

Goretzka ist wieder fit

Definitiv nicht mit nach Dortmund reisen werden Niklas Süle, Joshua Zirkzee (jeweils Corona-Quarantäne), sowie Alphonso Davies (Sprunggelenk) und Tanguy Nianzou (Oberschenkelverletzung).

Im Mittelfeld kann Hansi Flick wieder auf Leon Goretzka bauen. Der Nationalspieler fehlte die letzten beiden Partien der Bayern wegen Wadenproblemen.