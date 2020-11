Flick bestätigt: Goretzka gegen Dortmund einsatzbereit

Gute Nachrichten von der Säbener Straße! Leon Goretzka hat seinen Wadenprobleme überwunden und steht dem FC Bayern gegen Borussia Dortmund wieder zur Verfügung.

München - Leon Goretzka ist ein Kind des Ruhrpotts und wird es auch immer bleiben. In Bochum geboren, kickte der Bayern-Star insgesamt zwölf Jahre für den ortsansässigen VfL, er gab dort sein Profi-Debüt und spielte sich in die Notizbücher etlicher europäischer Topklubs.

Doch Goretzka wählte den Zwischenschritt Schalke 04 – um noch zu reifen. 2018, nach fünf Jahren bei S04, wechselte er schließlich zum FC Bayern. Was über all die Jahre gleich geblieben ist: Spiele gegen Borussia Dortmund haben für Goretzka eine besondere Bedeutung – früher aus Gründen der räumlichen Nähe, heute aus tabellarischen.

Leon Goretzka gegen Borussia Dortmund im Kader

Deshalb hat Goretzka in dieser Woche hart geschuftet, um für den Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) fit zu werden. Wadenprobleme hatten seinen Einsatz in der Champions League bei Red Bull Salzburg verhindert, Corentin Tolisso lief stattdessen im zentralen Mittelfeld neben Joshua Kimmich auf. Nachhaltig für sich werben konnte der Franzose allerdings nicht.

Leon Goretzka hat seine Wadenprobleme überstanden. © imago images / Sven Simon

Und so deutet viel darauf hin, dass Goretzka gegen den BVB in die Startelf zurückkehren wird. "Leon Goretzka hat gestern mit trainiert. Wir rechnen voll mit ihm", bestätigte Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Freitag. Niklas Süle und Joshua Zirkzee werden in Dortmund hingegen nicht zu Verfügung stehen. "Unsere Experten sind mit den Behörden im Austausch. Alles weitere werden wir rechtzeitig erfahren. stehen morgen nicht zur Verfügung", so der Bayern-Coach.