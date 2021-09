Bayerns Transferbilanz: Ist der Kader wirklich schlechter als letztes Jahr?

Der FC Bayern hat das womöglich schwierigste Transferfenster der Geschichte hinter sich. Zuletzt wurde viel über die Qualität des Kaders diskutiert, insbesondere die fehlende Breite wurde von vielen als Schwachpunkt ausgemacht. Doch stimmt das wirklich? Die AZ zieht Bilanz.

München - Allzu viel Spektakuläres hat sich beim FC Bayern in diesem denkwürdigen Transfersommer 2021 nicht getan. Insgesamt vier Spieler-Neuzugänge, von denen drei schon längst eingetütet waren, hat der Rekordmeister nach Schluss der Transferperiode am Dienstagabend zu verzeichnen. Die prominenteste Verpflichtung war wohl Trainer Julian Nagelsmann, der für einen zweistelligen Millionenbetrag aus Leipzig geholt wurde.

Ansonsten ist beim Krösus der Bundesliga noch immer sparen angesagt. Während die europäische Konkurrenz auch in diesem Jahr wieder fleißig eingekauft hat, wurden die Fans der Bayern immer mit dem Verweis auf das 150-Millionen-Loch, das die Corona-Krise in die Bilanz gerissen hat, vertröstet.

© IMAGO / ULMER Pressebildagentur Nummer 1: Manuel Neuer (Tor) © IMAGO / Revierfoto Nummer 26: Sven Ulreich (Tor) © IMAGO / Fotostand Nummer 36: Christian Früchtl (Tor) © IMAGO / Lackovic Nummer 5: Benjamin Pavard (Rechtsverteidigung) © IMAGO / Passion2Press Nummer 44: Josip Stanisic (Rechtsverteidigung) © firo Sportphoto Nummer 20: Bouna Sarr (Rechtsverteidigung) © sampics / Stefan Matzke Nummer 4: Niklas Süle (Innenverteidigung) © IMAGO / Sven Simon Nummer 21: Lucas Hernández (Innenverteidigung) © IMAGO / Revierfoto Nummer 2: Dayot Upamecano (Innenverteidigung) © IMAGO / Lackovic Nummer 23: Tanguy Nianzou Kouassi (Innenverteidigung) © IMAGO / Sven Simon Nummer 19: Alphonso Davies (Linksverteidigung) © IMAGO / Revierfoto Nummer 3: Omar Richards (Linksverteidigung) © SvenSimon/ Pool / via firo Sport Nummer 22: Marc Roca (Defensives Mittelfeld) © sampics / Stefan Matzke Nummer 6: Joshua Kimmich (Defensives Mittelfeld) © IMAGO / Lackovic Nummer 8: Leon Goretzka (Zentrales Mittelfeld) © IMAGO / Sven Simon Nummer 18: Marcel Sabitzer (Zentrales Mittelfeld) © IMAGO / Revierfoto Nummer 17: Michaël Cuisance (Zentrales Mittelfeld) © Jürgen Fromme firo Sportphoto Nummer 24: Corentin Tolisso (Zentrales Mittelfeld) © IMAGO / ULMER Pressebildagentur Nummer 42: Jamal Musiala (Zentrales Mittelfeld) © firo Sportphoto Nummer 7: Serge Gnabry (Rechter Flügel) © firo Sportphoto Nummer 10: Leroy Sané (Linker Flügel) © IMAGO / Poolfoto Nummer 11: Kingsley Coman (Linker Flügel) © Sammy Minkoff / Augenklick Nummer 25: Thomas Müller (Hängende Spitze) © Stefan Matzke/ sampics Nummer 9: Robert Lewandowski (Mittelstürmer) © IMAGO / Sven Simon Nummer 13: Eric Maxim Choupo-Moting (Mittelstürmer) © firo Sportphoto Cheftrainer: Julian Nagelsmann

Die Bosse sind dennoch von der Qualität der Mannschaft überzeugt, viele Experten und Beobachter bemängeln allerdings die fehlende Breite im Kader. Doch stimmt das überhaupt? Die AZ zieht eine Bilanz zu Bayerns Transfersommer:

Neuzugänge des FC Bayern: Zwei Soforthilfen und ein Fragezeichen

Sparkurs schön und gut, aber ein bisserl shoppen gehört bei den Bayern einfach dazu. Rechnet man die Ablöse für Nagelsmann dazu, haben die Münchner in diesem Sommer insgesamt über 70 Millionen Euro ausgegeben. Der Empfänger der Überweisung war stets Vizemeister RB Leipzig. Neben Trainer Nagelsmann wurden mit Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer zwei Leistungsträger von den Sachsen abgeworben.

Beide Transfers sind nachvollziehbar: Upamecano gilt als einer der talentiertesten Innenverteidiger des Kontinents und soll sukzessive in die Rolle des neuen Abwehrchefs hineinwachsen. Zusammen mit Lucas Hernández, Niklas Süle und Tanguy Nianzou sind die Bayern im Abwehrzentrum trotz der Abgänge von Jérôme Boateng und David Alaba noch immer gut aufgestellt.

Sabitzer hingegen erhöht den Konkurrenzkampf im Mittelfeld und könnte zusätzlich noch auf dem Flügel aushelfen. Aufgrund seiner Variabilität war seine Verpflichtung enorm wichtig für die Breite im Kader. Da er das Nagelsmann-System bereits bestens kennt, dürfte er für die Bayern ohne große Eingewöhnungszeit schon bald zu einer Verstärkung werden.

Ebenfalls verpflichtet wurden Sven Ulreich (vereinslos; zuvor Hamburger SV) und Omar Richards (FC Reading), beide kamen ablösefrei nach München. Allzu oft wird man sie aber wohl nicht auf dem Platz sehen: Ulreich ist die klare Nummer zwei hinter Manuel Neuer und meldet - anders als Vorgänger Alexander Nübel - keine Ansprüche auf Spielzeit an. Dank seiner Verpflichtung sind die leidigen Diskussionen um Einsatzgarantien, die sich Nübel vor dessen Wechsel hat zusichern lassen, passé.

Auch Omar Richards wird wohl eher selten zu Spielpraxis kommen. Der junge Engländer wurde als Backup für Linksverteidiger Alphonso Davies geholt, offenbarte in der Vorbereitung allerdings einige Defensivschwächen. Sein bislang einziger Pflichtspiel-Einsatz war beim 12:0-Sieg beim Bremer SV. Dass er Bayern-Niveau mitbringt, konnte er daher noch nicht beweisen.

Abgänge des FC Bayern: Wo bleiben die Einnahmen?

Blickt man nur auf die Namen, lesen sich die Abgänge der Bayern prominenter als die der Zugänge: In Jérôme Boateng, David Alaba und Javi Martínez verließen drei langjährige Leistungsträger und zweifache Triple-Sieger den Rekordmeister – und das auch noch ablösefrei! Mit ihnen verloren die Münchner also nicht nur jede Menge Erfahrung, sondern bekamen dafür auch noch keinen einzigen Cent.

Auch sonst konnten die Münchner um Sportvorstand Hasan Salihamidzic trotz aller Versuche in diesem Jahr keinerlei Transfererlöse generieren. Spieler wie Bouna Sarr, Michael Cuisance oder Corentin Tolisso galten den ganzen Sommer über als Verkaufskandidaten, doch für keinen davon konnte ein Klub gefunden werden.

© imago/Revierfoto Die Bayern beim Sieger-Foto nach dem Supercup-Triumph. © IMAGO / Fotostand Christian Früchtl: bis 30.06.2022 © IMAGO / Revierfoto Sven Ulreich: bis 30.06.2022 © sampics / Stefan Matzke Niklas Süle: bis 30.06.2022 © IMAGO / Lackovic Leon Goretzka: bis 30.06.2022 © Jürgen Fromme firo Sportphoto Corentin Tolisso: bis 30.06.2022 © IMAGO / Sven Simon Eric Maxim Choupo-Moting: bis 30.06.2023 © IMAGO / ULMER Pressebildagentur Manuel Neuer: bis 30.06.2023 © IMAGO / Passion2Press Josip Stanisic: bis 30.06.2023 © firo Sportphoto Serge Gnabry: bis 30.06.2023 © firo Sportphoto Thomas Müller: bis 30.06.2023 © IMAGO / Poolfoto Kingsley Coman: bis 30.06.2023 © firo Sportphoto Robert Lewandowski: bis 30.06.2023 © firo Sportphoto Bouna Sarr: bis 30.06.2024 © IMAGO / Revierfoto Michaël Cuisance: bis 30.06.2024 © IMAGO / Lackovic Tanguy Nianzou: bis 30.06.2024 © IMAGO / Lackovic Benjamin Pavard: bis 30.06.2024 © IMAGO / Sven Simon Lucas Hernández: bis 30.06.2024 © SvenSimon/ Pool / via firo Sport Marc Roca: bis 30.06.2025 © firo Sportphoto Leroy Sané: bis 30.06.2025 © IMAGO / Sven Simon Marcel Sabitzer: bis 30.06.2025 © sampics / Stefan Matzke Joshua Kimmich: bis 30.06.2025 © IMAGO / Sven Simon Alphonso Davies: bis 30.06.2025 © IMAGO / Revierfoto Omar Richards: bis 30.06.2025 © IMAGO / Revierfoto Dayot Upamecano: bis 30.06.2026 © IMAGO / ULMER Pressebildagentur Jamal Musiala: bis 30.06.2026 © firo Sportphoto/sampics So lange laufen die Arbeitspapiere der Bayern-Stars.

In Douglas Costa, dessen Leihe von Juventus Turin in beiderseitigem Einvernehmen schon vor dem 30. Juni beendet wurde, ging noch ein weiterer Spieler aus der ersten Mannschaft. Der Abgang ist allerdings mehr als zu verschmerzen: Der Brasilianer spielte in der vergangenen Saison überhaupt keine Rolle, seine Kaderposition in der Offensive hat Supertalent Jamal Musiala eingenommen.

Wie schon im Vorjahr setzen die Bayern auch in dieser Saison wieder auf Leihgeschäfte, um ihren Talenten Spielpraxis zu verschaffen. Insgesamt sind sechs Spieler für das kommende Jahr bei anderen Vereinen untergebracht. Prominentester Name ist sicher Alexander Nübel, der sich nach einer schwierigen Premierensaison bei den Bayern nun unter Niko Kovac bei der AS Monaco in der Ligue 1 beweisen darf. Ein komplett nachvollziehbarer Wechsel.

Fazit: Ein Fakt sollte Bayern zu denken geben

Trotz der hochkarätigen Abgänge im Defensivbereich scheinen die Bayern auch für die kommende Saison gut aufgestellt. Die ersten 14 bis 15 Kaderplätze sind mit Top-Spielern besetzt, die auch der europäischen Konkurrenz in nichts nachstehen. Um die fehlende Breite im Kader zu kompensieren, sind Talente wie Jamal Musiala, Tanguy Nianzou oder Josip Stanisic gefordert.

Was den Verantwortlichen dennoch zu denken geben sollte, ist das erwirtschaftete Transferminus. Obwohl der Kader im Vergleich zu den Vorjahren nicht stärker dasteht, bleibt unter dem Strich ein Verlust von über 70 Millionen Euro. Mitten in der Corona-Pandemie kann sich das nur der deutsche Rekordmeister leisten – zumindest in der Bundesliga.