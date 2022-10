Bajuwarische Comeback-Pläne: Wird Neuer wirklich fit für Mainz?

Das Lazarett beim FC Bayern lichtet sich: Gegen Barcelona sind Thomas Müller und Kingsley Coman dabei, auch bei Manuel Neuer, Lucas Hernández und Leroy Sané gibt es Hoffnung. Der Überblick der AZ.

München - Am trainingsfreien Montag stand für Leroy Sané eine Sonderschicht an. Nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel absolvierte der Offensiv-Star des FC Bayern ein Lauftraining an der Säbener Straße.

Bei Dauerregen machte Sané damit einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zum Comeback. Laut "kicker" könnte der 26-Jährige bereits im Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am 1. November in den Kader zurückkehren. Gute Nachrichten für Bayern und Bundestrainer Hansi Flick, der einen fitten Sané dringend bei der WM braucht.

Thomas Müller wieder auf dem Platz

Das gilt freilich auch für Thomas Müller, der nach seinem Magen-Darm-Infekt bereits am Sonntag wieder mit den Kollegen trainierte. Müller wird genauso wie Kingsley Coman (Pferdekuss am Oberschenkel) an Bord sein, wenn der Münchner Tross heute um 15 Uhr zum Champions-League-Spiel beim FC Barcelona abhebt.

Trainer Julian Nagelsmann hat am Mittwoch in der Königsklasse also wieder mehr Optionen in der Offensive, die Innenverteidigung stellt sich mit Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano hingegen von alleine auf.

Thomas Müller nach Magen-Darm wieder auf dem Platz. Reicht es bei Manuel Neuer auch? © imago images/ULMER Pressebildagentur

Lucas Hernández, der dritte Topmann der Münchner in der Abwehrmitte, wird nach seinem Muskelbündelriss im Adduktorenbereich am 14. Spieltag gegen Werder Bremen (8. November) im Kader zurückerwartet. Mit Benjamin Pavard gibt es eine vierte Option für die Zentrale.

Im Tor vertraut Nagelsmann weiter auf den zuverlässigen Sven Ulreich, der Manuel Neuer vertritt. Neuer, inzwischen seit vier Pflichtspielen ohne Einsatz wegen Problemen an der Schulter, war am Montag ebenso wie Sané an der Säbener Straße, er trainierte individuell im Leistungszentrum. Reicht es für einen Einsatz am Samstag in der Bundesliga gegen Mainz 05? So sieht der bajuwarische Comeback-Plan jedenfalls aus.

Manuel Neuer: Kein Risiko vor der WM

Nagelsmann sprach kürzlich von einer "Gratwanderung" bei seinem Kapitän. "Jedes Spiel, was zu früh ist, wirft ihn wieder zurück", sagte der Coach. Vor dem Hoffenheim-Spiel räumte Nagelsmann ein, dass der mit Neuer abgestimmte Einsatz im Bundesliga-Topspiel Anfang Oktober gegen Borussia Dortmund (2:2) „im Nachgang zu früh“ gekommen sei. Gerade mit Blick auf die WM (20. November bis 18. Dezember) will Neuer kein Risiko eingehen.

Das ist freilich auch im Sinne von Bundestrainer Flick, der am 10. November seinen Kader nominiert. Vier Tage später geht es ins Vorbereitungscamp in den Oman. Dort steht der WM-Test gegen die dortige Nationalmannschaft an. Das erste WM-Gruppenspiel findet am 23. November gegen Japan statt. Mit Neuer im Tor?

Verletzt vor der WM: Nichts Neues für Neuer

"Bei mir sind die Alarmsirenen noch nicht angegangen. Wir sind da zuversichtlich", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff in der ARD über Neuer und den ebenfalls an der Schulter verletzten Gladbacher Jonas Hofmann. Klar ist aber: Neuer benötigt vor der WM Spielpraxis, um in einen guten Rhythmus fürs Turnier zu kommen.

Es ist übrigens keine neue Situation für den Keeper: 2018 kämpfte er sich nach einem Mittelfußbruch zur WM, vier Jahre zuvor nach einem Kapseleinriss im rechten Schultereckgelenk. Anschließend wurde Neuer mit Deutschland in Brasilien Weltmeister.