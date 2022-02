Ausfälle im Mittelfeld des FC Bayern: Jetzt kann's Musiala allen zeigen!

Mit Thomas Müller, Corentin Tolisso und Leon Goretzka fallen gleich drei zentrale Mittelfeldspieler des FC Bayern aus. Jamal Musiala könnte gegen Eintracht Frankfurt sein Comeback feiern.

München - Er ackerte am eigentlich trainingsfreien Dienstag an der Säbener Straße: Zusammen mit Kingsley Coman absolvierte Jamal Musiala ein "intensives individuelles Training", wie der FC Bayern mitteilte.

Tempoläufe, Dribblings und Kopfbälle standen auf dem Programm. Bayerns "Bambi " gibt nach seiner Corona-Infektion wieder Vollgas und scheint für einen Einsatz am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) bereit zu sein.

Bayern gehen im Zentrum die Spieler aus: Musiala vor Comeback

Ein Comeback, dass der FC Bayern dringend herbeisehnt. Denn vor allem im Zentrum gehen dem deutschen Rekordmeister derzeit die Spieler aus. Neben dem Langzeitverletzten Leon Goretzka fallen nun auch Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) und Thomas Müller (Corona-Infektion) im Mittelfeld der Münchner aus. Nutzt Musiala, der sowohl auf der Zehnerposition als auch im defensiven Mittelfeld auflaufen könnte, nun seine Chance?

Der Motor des Senkrechtstarters der vergangenen Saison ist zuletzt ein wenig ins Stocken geraten. Nach seiner Corona-Infektion, das Auswärtsspiel in Bochum verpasste er, stand er gegen Greuther Fürth (4:1) zwar wieder im Kader, zu einem Einsatz reichte es aber nicht. Zuvor durfte er zwei Mal lediglich als Joker ran.

Jamal Musiala häufig in der Reservistenrolle

Ohnehin musste sich Musiala in dieser Spielzeit, trotz sieben Scorerpunkte, häufiger mit der Reservisten-Rolle begnügen. Sieben Startelf-Einsätze stehen 13 Einwechslungen gegenüber. "Jamal ist ein guter Joker, der immer für frischen Wind sorgen kann, wenn er reinkommt", sagte Trainer Julian Nagelsmann im Oktober des vergangenen Jahres.

Lediglich gegen Ende des Jahres, als mit Joshua Kimmich und Goretzka beide Stamm-Sechser ausfielen, durfte der deutsche Jungnationalspieler häufiger von Beginn an auflaufen. "Man muss auf die Gesundheit achten und er ist noch kein austrainierter Athlet. Da schauen wir einfach ein bisschen drauf. Körperlich muss er noch Fortschritte machen", erklärte der Bayern-Coach.

An diesem Defizit hat Musiala in dieser Woche nun weiter gearbeitet, um Nagelsmann zu zeigen, dass er nicht nur in der Rolle des Ergänzungsspielers überzeugen kann...