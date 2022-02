Bayern geht als Favorit in die Partie mit der Eintracht, aber Vorsicht: In den vergangenen Jahren haben sich die Münchner gegen Frankfurt gerne schwer getan. In der Hinrunde setzte es etwa die erste Niederlage unter Trainer Julian Nagelsmann. Ex-Bayer Zvjezdan Misimovic glaubt dennoch an einen Erfolg des Rekordmeisters, wie er im AZ-Interview verrät: "Bayern hatte zuletzt nicht die passenden Ergebnisse, geht aber als Favorit in die Partie. Frankfurt wirkt nicht so stark wie in den vergangenen Jahren. Ich bin sicher, dass Bayern am Ende der Saison wieder Meister wird, die Qualität in der Mannschaft ist am höchsten."