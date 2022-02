Mittelfeld-Star des FC Bayern: Leon Goretzka macht endlich Fortschritte  hält das Knie?

Leon Goretzka trainiert wieder mit dem Ball. Kehrt der Mittelfeldstar des FC Bayern im März zurück?

München - Leon Goretzka nahm einen kräftigen Schluck aus seiner Wasserflasche und atmete erstmal durch.

Puh – so sehr hatte sich der Mittelfeldstar des FC Bayern schon lange nicht mehr verausgabt, das musste Goretzka gleich Kumpel Joshua Kimmich erzählen, der gemeinsam mit dem restlichen Team der Münchner gerade aus der Kabine gekommen war, ehe das Mannschaftstraining begann.

Leon Goretzka am Donnerstag im Lauftraining.

Leon Goretzka konnte verschiedene Übungen mit dem Ball und Tempoläufe absolvieren

Goretzka hatte da schon fertig, er trabte auf dem Rasenplatz an der Säbener Straße noch ein bisschen aus. Der Donnerstag war ein guter Tag für den 27-Jährigen nach Wochen voller Rückschläge. Denn erstmals konnte Goretzka wieder Übungen mit dem Ball absolvieren, verschiedene Laufformen waren möglich – und am Ende der Einheit zahlreiche Tempoläufe. Goretzka wirkte trotz aller Anstrengung sehr gut gelaunt.

Und das war nachvollziehbar. Am 4. Dezember beim 3:2-Sieg in Dortmund stand Goretzka zum letzten Mal auf dem Platz, seitdem stoppten ihn Probleme an der Patellasehne. Zwischenzeitlich wurde auch über eine Operation nachgedacht, doch die betreuenden Ärzte um Christian Fink aus Innsbruck rieten zu einer konservativen Behandlungsmethode. Nun macht Goretzka endlich Fortschritte.

FC Bayern: Sarr fehlt im Training, Hernández zurück

Wann der Mittelfeldspieler ins Teamtraining einsteigen kann, bleibt offen. Die Hoffnung: Im Champions-League-Viertelfinale (ab 5. April) soll Goretzka wieder spielen, womöglich schon Ende März. Viel hängt davon ab, wie sein Knie die höhere Belastung verträgt.

Übrigens: Lucas Hernández trainierte am Donnerstag nach kurzer Pause wieder mit der Mannschaft, Bouna Sarr fehlte bei der Einheit. Und Manuel Neuer übte individuell nach seiner Meniskus-OP.