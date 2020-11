Aufatmen beim FC Bayern: Stuttgart-Verletzte wohl bald wieder fit

Verletzungen nicht so schlimm: Der FC Bayern kann wohl bald wieder auf die vier in Stuttgart angeschlagenen Spieler bauen – zwei von ihnen könnten dennoch vorerst geschont werden.

Ab in die Kabine: Die Untersuchungen bei Hernández nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Stuttgart brachten offenbar Entwarnung.

München – Die große Personalnot ist vorerst abgewendet: Jérôme Boateng, Lucas Hernández, Corentin Tolisso und Javi Martínez, die allesamt angeschlagen aus dem 3:1 der Bayern gegen Stuttgart am Samstag gingen, werden laut wohl nicht länger ausfallen.

AZ-Infos zufolge denkt man aber beim Rekordmeister darüber nach, dennoch nicht alle vier Spieler mit nach Madrid zu nehmen, wo am Dienstag das Rückspiel in der Champions League gegen Atlético (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) ansteht. Während Hernández und Martínez wahrscheinlich am Montag mit an Bord sind, könnten Boateng und Tolisso geschont werden. Eine endgültige Entscheidung darüber soll nach dem Abschlusstraining am Montagvormittag an der Säbener Straße gefällt werden.

Corentin Tolisso bekommt bei seiner Auswechslung in Stuttgart sofort Trost von Hansi Flick. © imago images/Markus Ulmer (Pressefoto Ulmer/Pool)

Vor Weihnachten: Drei Wochen, sechs Spiele für den FC Bayern

Sollten Boateng und Tolisso am Montag nicht an Bord der Maschine nach Madrid sein, wäre das eine nachvollziehbare Vorsichtsmaßnahme: Trainer Hansi Flick hatte nach dem abermals streckenweise kräfteaufreibenden Spiel im Schwabenland bestätigt, dass sich seine Mannschaft durch die hohe Belastung "am Limit" befinde. "Wir müssen schauen, wie wir die nächsten drei Wochen noch über die Bühne bringen", sagte Flick.

Bevor die Bayern ab 20. Dezember in eine coronabedingt verkürzte Winter-Spielpause gehen, stehen in den von Flick genannten drei Wochen noch sechs Begegnungen (vier Mal Bundesliga, zwei Mal Champions League) auf dem Plan.