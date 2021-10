2G im Fußballstadion: Warum darf Joshua Kimmich auch ohne Impfung spielen?

In einigen Fußballstadien der Bundesliga gilt die 2G-Regel – ungeimpfte Profis wie beispielsweise Bayerns Joshua Kimmich dürfen trotzdem spielen, Fans müssen hingegen draußen bleiben. Ein Arbeitsrechtler erklärt, warum das so ist.

Joshua Kimmich beim Spiel in Leverkusen, wo im Stadion für Zuschauer die 2G-Regel gilt.

München/Bonn - Der Impfstatus von Joshua Kimmich wird den Bayern-Star nach Einschätzung des Arbeitsrechtlers Gregor Thüsing nicht daran hindern, weiter im Profifußball anzutreten.

Keine rechtliche Verpflichtung für Corona-Impfung

Zwar müsse sich der 26-Jährige vor den Partien auf Corona testen lassen, für eine Impfung bestehe aber keine rechtliche Verpflichtung, sagte der Professor für Arbeitsrecht an der Universität Bonn der Deutschen Presse-Agentur. Anders sei das etwa bei Zuschauern. Ihnen kann nach aktueller Gesetzeslage der Zutritt zum Stadion verweigert werden, wenn sie weder genesen noch geimpft sind.

Die 2G-Regel für Fans gilt aktuell in sechs Bundesliga-Stadien (Freiburg, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart, Wolfsburg, Köln). Das bedeutet, dass Zuschauer, für einen Stadionbesuch zwingend genesen oder vollständig gegen Corona geimpft sein müssen. Ein Test - egal, ob Schnelltest oder PCR-Test - reicht dann nicht mehr aus.

Warum Kimmich vor rund einer Woche trotzdem in der Leverkusener BayArena au dem Platz stehen durfte? Der Unterschied liegt in der Intention des Stadionbesuchs: Während es für Fans um eine reine Freizeit-Veranstaltung geht, geht Kimmich als Fußballprofi im Stadion seiner Arbeit nach. Profis, die die 2G-Regel nicht erfüllen können, müssen sich regelmäßig testen lassen – das ist auch entsprechend in den DFL-Regularien festgelegt.

Thüsing: "Er wäre freilich ein Vorbild"

Mittelfeldspieler Kimmich hatte am Samstag nach dem Heimsieg der Bayern gegen Hoffenheim bestätigt, dass er noch ungeimpft sei. Es gebe "ein paar Bedenken – gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht", erklärte der Profi des FC Bayern. Fachleute halten diese für unbegründet. Gleichzeitig schloss Kimmich eine Impfung nicht grundsätzlich aus. Es sei "sehr gut möglich, dass ich mich in Zukunft impfen lasse", sagte er.

"Er wäre freilich ein Vorbild, wenn er das tun würde. Aber Vorbild zu sein, ist nun mal keine Rechtsverpflichtung, sondern eine eher moralische Verpflichtung", sagte Thüsing. Auch nach Einschätzung des Arbeits- und Sportrechtlers Martin Schimke fehlt den Vereinen die Rechtsgrundlage, um ihre Profis zur Impfung zu verpflichten. Das könne sich erst im Fall einer gesetzlichen Impfpflicht oder zumindest einer Pflicht für die entsprechende Berufsgruppe ändern.