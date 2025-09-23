Vertrauter packt über Heidi Klums wilde Wiesn-Feier aus: "Bis zum bitteren Ende"

Gelungene Oktoberfest-Premiere von Heidi Klum: Sie hat heuer zum ersten Mal überhaupt die Wiesn besucht. Was ist an dem Party-Abend in Käfers Wiesn-Schänke passiert? Die AZ hat darüber mit einem guten Freund des Topmodels gesprochen.

Heidi Klum hat mit Ehemann Tom Kaulitz und ihrer Familie zum ersten Mal das Oktoberfest gefeiert. Wie hat ihr diese besondere Premiere gefallen?

Zufällig mal einem Weltstar über den Weg laufen – kaum eine Veranstaltung dürfte dafür geeigneter sein als das Oktoberfest. Hollywoodstars, hochrangige Politiker und sogar Royals haben in der Vergangenheit die Wiesn in München besucht. Heuer hat ein ganz besonderer Star seine Premiere auf dem größten Volksfest der Welt gefeiert: Topmodel Heidi Klum. Doch wie ausgiebig und wild wurde sich dort überhaupt vergnügt? Ein enger Vertrauter der GNTM-Chefin plaudert in der AZ jetzt Details aus.

Thomas Hayo nach Heidi Klums wilder Feier: "War ein bisschen angeschlagen"

Thomas Hayo ist seit Jahren sehr gut mit Heidi Klum befreundet. Der Creative Director war von 2011 bis 2018 als Juror bei "Germany's Next Topmodel" dabei. Für ihn und den Kaulitz-Klum-Clan begann die Wiesn-Party bereits zwei Tage vor dem offiziellen Anstich auf dem HeidiFest im Münchner Hofbräuhaus.

"Nach dem HeidiFest war ich ein bisschen angeschlagen", sagte der 56-Jährige beim legendären Almauftrieb der AZ. Dennoch ging es nur zwei Tage später bereits zur Eröffnung auf das Oktoberfest – Klum hatte am Abend in Käfers Wiesn-Schänke geladen – zur nächsten wilden Sause.

Heidi Klum und Thomas Hayo sind seit Jahren sehr gut befreundet. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Freund plaudert aus: So hat Heidi Klum ihre Oktoberfest-Premiere gefallen

Dort ließ es Thomas Hayo aber etwas ruhiger angehen: "Da habe ich nur Bier getrunken und nichts anderes zwischendurch – weder Shots noch Wein oder Sekt. Hier und da gab es noch etwas Wasser, das ist die beste Strategie." Das deutsche Brauchtum und der Ausflug zum Oktoberfest geben dem Wahlamerikaner etwas Heimatgefühl, wie er im AZ-Gespräch betont: "Mir fehlt das Deutsche schon sehr, ich habe hier wunderschöne Kindheitserinnerungen gesammelt. Ich bin sehr heimatverbunden."

Und wie hat Thomas Hayo seine gute Freundin Heidi Klum auf der Wiesn erlebt? Konnte sie ihre Premiere auf dem Oktoberfest trotz des Stresses und des Rummels um ihre Person genießen? "Heidi hat es total gut gefallen. Sie ist jemand, die sehr gerne feiert, vor allem als Karnevalskind und rheinische Frohnatur", sagt der Creative Director. "Es war ihr erstes Oktoberfest und ich muss sagen, sie hat sich nicht lumpen lassen."

Auch mit den Kaulitz-Brüdern – hier beim HeidiFest im Münchner Hofbräuhaus – versteht sich Thomas Hayo sehr gut. © BrauerPhotos for HeidiFest

"Bis zum bitteren Ende": Wilde Wiesn-Sause mit Heidi Klum

Es wurde ausgiebig gegessen, getrunken und bis in die Nacht gut gelaunt auf den Bänken getanzt. "Heidi war voll dabei. Wir waren hier ja auch bis zum bitteren Ende und es war ein toller Abend." Dabei fügt Thomas Hayo an: "Und Heidi wird bestimmt wieder zum Oktoberfest kommen."

Wird es davor auch ein weiteres HeidiFest geben? Das Topmodel hat auf Instagram angekündigt, 2026 mit der Show wieder nach München zu kommen. Was ProSieben mit Blick auf die niedrigen Einschaltquoten davon hält, ist aber noch nicht bekannt. Eine Anfrage der AZ wurde vom Sender bislang nicht beantwortet.