Traurige Abschiede: Diese Münchner Promis starben 2025

Auch 2025 musste sich München von stadtbekannten Persönlichkeiten verabschieden. Wir erinnern an bedeutende Gesichter aus Unterhaltung, Kultur, Sport und Gastronomie, die durch ihr Ableben eine große Lücke in der bayerischen Hauptstadt hinterlassen haben.

Wenn ein Mensch aus dem Leben scheidet, ist dies für die Angehörigen meist sehr schwer zu verdauen. Doch es gibt auch Persönlichkeiten, die über den engsten Kreis hinaus eine große Lücke hinterlassen. Im Jahr 2025 musste München von bedeutenden Gesichtern der Stadt für immer Abschied nehmen. Die AZ erinnert an verstorbene Persönlichkeiten, die die Münchner Gesellschaft stark geprägt haben – und nun schmerzlich vermisst werden.

Horst Janson (†89) hinterließ trauernde Witwe: "Ich muss ihn loslassen, obwohl es mir das Herz zerreißt"

Schauspieler Horst Janson wurde 89 Jahre alt. © picture alliance / dpa

Am 28. Januar 2025 verlor München eine echte Schauspielgröße: Horst Janson schloss nach zwei schweren Schlaganfällen für immer seine Augen. In der Münchner Klinik Harlaching hatten Ärzte nichts mehr für den "Sesamstraße"-Star tun können. Witwe Hella Ruthardt (76) beschrieb in einem Interview die letzten Momente ihres Liebsten: "Wir haben ihm Geschichten erzählt, seinen Kopf gestreichelt, ihn geküsst und gedrückt." Der 76-Jährigen sei in diesem Moment klar geworden: "Ich muss ihn loslassen, obwohl es mir das Herz zerreißt."

Auch Michaela May (73) trauerte öffentlich um ihren geschätzten Schauspielkollegen. Die Münchnerin nahm auf Instagram Abschied mit den Worten: "Lieber Horst, gute Winde und ruhige See auf deiner unendlichen Reise." 1993 hatten die beiden für die Serie "Zwei Halbe sind noch lange kein Ganzes" gemeinsam vor der Kamera gestanden.

Kult-Wiesn-Bedienung Babsi (†49) war "das Gesicht unseres Zeltes"

Wiesn-Babsi starb im Alter von 49 Jahren. © IMAGO

Barbara Stadlhuber, bekannt als Wiesn-Babsi, erlag am 14. Februar ihrem Darmkrebsleiden. Die dreifache Mutter war als sympathische Bedienung im Hofbräuzelt bekannt geworden: Ein Foto der hübschen Österreicherin, auf dem sie acht Maßkrüge trägt, war 2005 um die Welt gegangen. Hofbräu-Wirtin Silja Steinberg reagierte mit rührenden Worten auf die Todesnachricht von Wiesn-Babsi: "Sie war das Gesicht unseres Zeltes. Dass sie jetzt verstorben ist, finde ich ganz furchtbar – auch, weil sie drei Kinder hinterlässt."

TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann (†80) ist "friedlich eingeschlafen"

Antje-Katrin Kühnemann verstarb mit 80 Jahren am Tegernsee. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Am 3. März 2025 verlor die TV-Welt ein bedeutendes Gesicht: Antje-Katrin Kühnemann schied nach einem langen Kampf aus dem Leben. Die Gesundheitsexpertin hatte von 1973 bis 2007 "Die Sprechstunde" im Bayerischen Fernsehen moderiert. Nach ihrem Tod bestätigte Kühnemanns Haushaltshilfe gegenüber der AZ, dass die TV-Bekanntheit in ihrem Haus am Tegernsee "friedlich eingeschlafen" sei. Die Hausangestellte sagte: "Endlich wurde ihr der Wunsch erfüllt, von ihren Schmerzen erlöst zu werden." Zuvor hatte Kühnemann oft davon gesprochen, wieder mit ihrem verstorbenen Ehemann Jörg Gühring (†86) vereint sein zu wollen, der ihr im Jahr 2021 vorausgegangen war.

"Der Alte": Schauspieler Rolf Schimpf (†100) in Münchner Seniorenheim verstorben

Rolf Schimpf starb im Alter von 100 Jahren in München. © Ursula Düren/dpa

Am 22. März 2025 schloss Rolf Schimpf in einem Münchner Seniorenheim für immer die Augen. Der Schauspieler hatte von 1986 bis 2007 die Hauptrolle in der ZDF-Krimiserie "Der Alte" innegehabt. Im stolzen Alter von 100 Jahren soll die an Demenz erkrankte TV-Legende friedlich eingeschlafen sein. An der Seite seiner Frau Ilse Zielstorff, die bereits im Mai 2015 verstorben war, wurde Schimpf schließlich auf dem Münchner Nordfriedhof beigesetzt.

Trauer in Münchner Gastro-Szene: Kult-Wirtin Inge Grandl (†68) starb in den Armen ihres Mannes

Inge Grandl, hier mit ihrem Mann, starb mit 68 Jahren in München. © BrauerPhotos / S.Brauer (digital)

Zusammen mit ihrem Mann Hans hatte Inge Grandl Anfang der 80er Jahre das P1 zum Szenelokal gemacht, später das Park-Café und andere bekannte Münchner Lokale. Außerdem hatte sie einen edlen Vintage-Laden in der Nähe des Viktualienmarktes geführt. Doch Mitte April 2025 starb Inge Grandl in den Armen ihres langjährigen Mannes, als sie gerade zu Bett gehen wollten. Hektisch versuchte Hans noch, seine geliebte Frau wiederzubeleben – doch auch die Ärzte konnten leider nichts mehr für die Gastronomin tun.

Werner Lorant (†76) "hat tiefe Spuren bei den Löwen hinterlassen"

Trainer-Legende Werner Lorant schloss mit 76 Jahren für immer seine Augen. © ddp

Werner Lorant, der ehemalige Erfolgstrainer des TSV 1860 München, verstarb am Ostersonntag, den 20. April 2025 in Wasserburg. Dem schlagfertigen Lorant war in den 1990er Jahren ein echtes Kunststück gelungen: Er hatte den Drittligisten in die Bundesliga geführt. In einem trauerte der Klub um seinen langjährigen Weggefährten: "Die gesamte Löwen-Familie ist in tiefer Trauer. Werner Lorant war eine Trainer-Legende. Er hat tiefe Spuren bei den Löwen hinterlassen. Unsere Anteilnahme gehört seiner Familie. Ruhe in Frieden."

Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn: Tod der "Mamarazza" (†105) in München

Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ist mit 105 Jahren gestorben. © IMAGO/Tinkeres

Als Society-Fotografin mit dem Spitznamen "Mamarazza" hatte sie sich einen Namen gemacht: Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Die gebürtige Salzburgerin hatte nach der Heirat mit Ludwig Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ihren Lebensmittelpunkt nach München verlegt, wo sie am 4. Mai 2025 friedlich eingeschlafen ist.

Konditorei trauert um Seniorchefin Friederike Kreutzkamm (†92)

Im Alter von 92 Jahren ist Friederike Kreutzkamm im Kreise ihrer Familie verstorben. © Kreutzkamm

In vierter Generation übernahm Friederike Kreutzkamm 1981 die gleichnamige Konditorei der Familie ihres Ehemannes. Die Seniorchefin des Münchner Traditionshauses zog sich 2018 aus dem Geschäft zurück und übergab die Führung an ihre Tochter und damit an die fünfte Generation. Sie starb am 14. Juni und wurde auf dem Münchner Nordfriedhof beigesetzt.

Tantris-Gründer Fritz Eichbauer (†97) lehrte München das Genießen

Tantris-Gründer Fritz Eichbauer ist im Alter von 97 Jahren. © Astrid Schmidhuber

Er galt als Feinschmecker und Visionär, der die gehobene Sterne-Küche nach München brachte. Am 19. Juni schloss Tantris-Mäzen Fritz Eichbauer seine Augen für immer. Sein über die Stadtgrenzen hinaus bekanntes Restaurant öffnete bereits 1971 seine Pforten und gab den Startschuss für die Sterne-Gastronomie in der bayerischen Landeshauptstadt. Heute wird das Tantris von Sohn Felix geführt.

Ringo Praetorius: Als Wiesn-Henker wurde er stadtbekannt

Ringo Praetorius auf der Schichtl-Bühne: Der Wiesn-Henker hat bis zuletzt sein wahres Alter nicht verraten. © imago/CEPix

Als Schankkellner, Türsteher, Lebemann und Charmeur wurde Ringo Praetorius in ganz München bekannt. Vor allem seine Rolle als weiß geschminkter Henker beim Schichtl auf dem Oktoberfest machte ihn zur Wiesn-Ikone. Am 8. Juli starb Praetorius, sein echtes Alter nimmt er mit ins Grab. Auf Nachfrage sagte er stets trocken: "I bin ungefähr Fünfasiebzge."

Tour de France-Star Otto Altweck (†88): Trauer um Münchner Radsportler

Am 9. August 2025 musste sich die Radsportszene Münchens von einem ihrer großen Stars verabschieden, als Otto Altweck für immer einschlief. Der gebürtige Münchner hatte seine Leidenschaft für den Radsport früh entdeckt und war 1959 sogar bei der Tour de France gestartet.

Arthur Brauss (†89): Schauspieler in Münchner Wohnung friedlich eingeschlafen

Schauspieler Arthur Brauss verstarb mit 89 Jahren in München. © imago/Tinkeres

Am 29. August 2025 verabschiedete sich der Schauspieler Arthur Brauss für immer. Der Wahlmünchner war für zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen, unter anderem in der Serie "Großstadtrevier", bekannt. Wie seine Ehefrau nach seinem Tod bekanntgab, soll er friedlich in der gemeinsamen Wohnung eingeschlafen sein. Die trauernde Witwe sagte zur Deutschen Presse Agentur: "Das ist mein einziger Trost: Dass er sich nicht quälen musste."

Abschied vom "Enten-Baron": Eckart Freiherr von Luttitz (†78) verstorben

"Enten-Baron" Eckart Freiherr von Luttitz verstarb im Alter von 78 Jahren. © imago/Breuel-Bild

Als Züchter von Enten und Gänsen war Eckart Freiherr von Luttitz deutschlandweit bekannt geworden. Am 29. September 2025 sollte der "Enten-Baron" jedoch für immer seine Augen schließen. Er hinterließ seine trauernde Ehefrau Uschi Dämmrich von Luttitz sowie die zwei gemeinsamen Kinder. Gegenüber der AZ fand die Witwe rührende Worte zum Tod ihres Liebsten: "Eckart von Luttitz hinterlässt nicht nur eine beeindruckende Lebensleistung, sondern auch viele Menschen, die ihn als außergewöhnliche Persönlichkeit und geschätzten Freund in Erinnerung behalten werden."

Tod von Klaus Doldinger (†89): Udo Lindenberg trauert um Jazz-Musiker

Der Jazz-Saxofonist Klaus Doldinger ist mit 89 Jahren gestorben. © imago/BREUEL-BILD / BREUEL-BILD/Volker Dornberger

Am 16. Oktober 2025 musste die deutsche Musiklandschaft einen herben Verlust verkraften: Jazz-Musiker Klaus Doldinger verstarb in seinem Wohnort Icking bei München. Der begnadete Saxophon-Spieler hatte sich im Laufe seiner Karriere auch als Komponist einen Namen gemacht. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Soundtracks zu "Das Boot", "Die unendliche Geschichte" sowie die Erkennungsmelodie zum "Tatort". Sänger Udo Lindenberg trauerte auf Social Media um seinen "guten Freund" und "ersten großen Mentor": "Du warst mir oft ein großer Lehrer, ein echter Pionier und auch jetzt bist du uns schon mal vorausgegangen."

Münchner Musik-Produzent verstorben: Trauer um Dieter Weidenfeld (†95)

Der Musikproduzent und Manager Dieter Weidenfeld ist gestorben. © dpa/Jens Kalaene

Zahlreichen Stars verhalf Dieter Weidenfeld im Laufe seiner Karriere zum Durchbruch. Der Musikmanager und Produzent lebte für den Schlager und gilt unter anderem als Entdecker von Howard Carpendale. Wie seine Tochter Natalie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, verstarb 95-Jährige am 1. November in München.

Der gebürtige Kölner hatte lange noch am Berufsleben teilgenommen: Bis 2024 war er als Manager für den Sänger Matthias Reim tätig gewesen. Außerdem hatte Weidenfeld im Laufe seiner Karriere mit Stars wie Klausjürgen Wussow, Rex Gildo und Abi Ofarim zusammengearbeitet.

Alice und Ellen Kessler (†89): Auch im Tod unzertrennlich

Alice und Ellen Kessler sind aus dem Leben geschieden, wie sie gekommen sind: gemeinsam. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Am 17. November erschütterte die Nachricht vom Tod der berühmten Kessler-Zwillinge die Münchner Society. Alice und Ellen Kessler entschieden sich im Alter von 89 Jahren für begleitete Sterbehilfe. In ihrem Haus in Grünwald schlossen sie ihre Augen für immer.

Die Kessler-Zwillinge waren auf der ganzen Welt bekannt. Stars wie Elvis oder Frank Sinatra bewunderten die Schwestern, die unter anderem in den USA, Frankreich und Italien aufgetreten sind. . Zur Beisetzung waren keine Freunde oder prominente Wegbegleiter geladen – so war es der Wunsch von Ellen und Alice Kessler.