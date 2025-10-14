Der "Enten-Baron" ist tot: Uschi Dämmrich von Luttitz trauert um Ehemann

Eckart Freiherr von Luttitz ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Der bekannte Unternehmer und "Enten-Baron" hinterlässt zwei Kinder und seine Ehefrau, die ehemalige BR-Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz.

Als Züchter von Enten und später auch Gänsen wurde Eckart Freiherr von Luttitz deutschlandweit bekannt. Jetzt hat der Unternehmer seine Augen für immer geschlossen. Was passiert nach seinem Tod mit dem Gut Niederaltenburg? Und wie geht es seiner Familie?

Eckart Freiherr von Luttitz ist tot

Eckart Freiherr von Luttitz starb am 29. September, wie " " berichtet. Vor einigen Jahren soll er einen Schlaganfall erlitten haben und an Parkinson erkrankt gewesen sein. Die Familie will sich zu dem traurigen Verlust nicht äußern, Tochter Stephanie von Luttitz teilte mit: "Zu diesem Thema können wir keine Angaben machen. Wir bitten um Verständnis."

Uschi Dämmrich von Luttitz trauert um Ehemann

Die ehemalige BR-Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz trauert. Sie bestätigt auf AZ-Anfrage den Tod, will sich dazu aber nicht äußern. Mit Eckart Freiherr von Luttitz war sie fast 40 Jahre verheiratet. In den letzten Jahren gab es allerdings keine gemeinsamen Auftritte mehr, das Familienoberhaupt hatte sich bis zu seinem Tod aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Das Ableben von Eckart Freiherr von Luttitz wird höchstwahrscheinlich keine Auswirkungen auf Gut Niederaltenburg haben. Bereits 2010 übergab er das Unternehmen an seinen Sohn Constantin Freiherr von Luttitz. Der Betrieb der Enten- und Gänsezucht wurde eingestellt, aktuell wollen der Luttitz-Sohn und seine Schwester "neue Wege" erschließen.