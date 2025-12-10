Grab der Kessler-Zwillinge in Grünwald: Alice und Ellen in aller Stille beigesetzt

Alice und Ellen Kessler haben ihre letzte Ruhe gefunden, wie sie es sich gewünscht haben: im Grab ihrer Mutter, beigesetzt in aller Stille.

Weiße Calla-Lilien und weiße Rosen schmücken das Grab der Kesslers. Auch Mutter Elsa wurde hier bestattet. Weiße Rosenblätter liegen um die Grabstätte und ein kleines Grablicht flackert.

Am 18. November traten Alice und Ellen Kessler, weltberühmt als die Kessler-Zwillinge, ihre letzte Reise an. Wie fast alles in ihrem Leben taten sie das auch zusammen. 21 Tage nach ihrem Tod wurden sie nun beigesetzt.

Im Grab der Mutter: Letzte Ruhe in Grünwald

Eine Trauerfeier mit guten Freunden wie Caroline Reiber und Bibi Johns gab es keine, das wollten Alice und Ellen Kessler nicht, weiß die AZ.

Weiße Rosenblätter wurden um das Grab gestreut. Statt pinken Heiden findet man nach der Beisetzung nun ein Gesteck aus weißen Calla-Lilien und Rosen auf der letzten Ruhestätte © Sven Geißelhardt

Wie " " berichtet, wurden die Promi-Zwillinge eingeäschert und die Urnen ihrem Wunsch entsprechend im Grab ihrer Mutter auf dem Grünwalder Friedhof beigesetzt. Rund um das Grab sind weiße Rosenblätter verstreut.

So sehr sie Zeit ihres Lebens die Öffentlichkeit suchten: Auf Nachfrage der AZ bestätigte auch die Gemeinde Grünwald bereits vergangene Woche, dass es der ausdrückliche Wunsch der Zwillinge gewesen sei, ohne Öffentlichkeit beigesetzt zu werden.

Eine brennende Grabkerze steht als stilles Zeichen der Erinnerung – sie symbolisiert Licht, Hoffnung und die unvergängliche Verbindung zu den Verstorbenen © Sven Geißelhardt

Nachbarin über Kessler-Zwillinge: "Ganz zauberhafte Damen"

Knapp sechs Autominuten entfernt vom Haus der Kessler-Zwillinge liegt der Waldfriedhof. Sechs Jahre nachdem die Töchter Alice und Ellen ihrer Mutter in den 1970er-Jahren ein Haus im Münchner Nobelvorort gekauft hatten, starb Elsa Kässler und wurde dort beigesetzt. Im Tod sollten Mutter und Töchter wieder vereint werden – so lautete der ausdrückliche Wunsch der Kessler-Schwestern.

Die AZ hatte vor wenigen Tagen mit einer Grünwalder Nachbarin der beiden Showgrößen gesprochen. "Die Kessler-Zwillinge waren sehr nett. Wir hatten ein gutes Verhältnis zu den beiden", erzählte sie. Vor allem an einem Familienmitglied hatten Ellen und Alice Kessler einen Narren gefressen. "Sie waren ganz verliebt in unseren Hund und haben sich immer gefreut, wenn wir uns zufällig begegnet sind. Es waren ganz zauberhafte Damen."

Die Kessler-Schwestern tanzten auch in Paris - hier ein undatiertes Archivbild aus dem Tanzunterricht. © INP Halioua/dpa

Ihre Karriere führte die Schwestern durch die ganze Welt, sie standen unter anderem in Italien, Frankreich und den USA auf der Bühne. Weltstars wie Elvis Presley oder Frank Sinatra waren von ihnen begeistert.

Einen großen Abschied allerdings wird es für die Kessler-Zwillinge keinen mehr geben. Sie wurden beigesetzt, wie sie gegangen sind: in aller Stille und gemeinsam.