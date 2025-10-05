AZ-Plus
Promis am letzten Oktoberfest-Wochenende: Herzogin feiert Geburtstag und Dobrindt zeigt sich Käfer

Wiesn-Endspurt! Am Sonntag endet das 190. Oktoberfest. Die Promis zeigen sich noch einmal im Party-Fieber. Wer am letzten Wiesn-Wochenende mitfeiert...
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt,
Steffen Trunk
Steffen Trunk
Herzogin Elizabeth in Bayern feiert ihren 52. Geburtstag und auch diese VIPs schunkelten bei Käfer am Samstag mit...
Herzogin Elizabeth in Bayern feiert ihren 52. Geburtstag und auch diese VIPs schunkelten bei Käfer am Samstag mit...
Oliver Pocher und David Frenser (Roomers München) mit dessen Frau
Oliver Pocher und David Frenser (Roomers München) mit dessen Frau
Rapperin Shirin David
Rapperin Shirin David
Sandra Gries, Jennifer Knäble und Kinga Mathe
Sandra Gries, Jennifer Knäble und Kinga Mathe
Geburtstagskind Elizabeth Herzogin in Bayern
Geburtstagskind Elizabeth Herzogin in Bayern
Leslie Mandoki und Tochter Laura
Leslie Mandoki und Tochter Laura
Unternehmer Paul Falke mit Ehefrau Kristina und den Kindern Max und Pauline
Unternehmer Paul Falke mit Ehefrau Kristina und den Kindern Max und Pauline
Innenminister Alexander Dobrindt (2.v.l.) und Dr. Stefan Höllriegl mit Magnus Brunner (EU-Kommissar für Inneres und Migration) mit Daniela Ludwig
Innenminister Alexander Dobrindt (2.v.l.) und Dr. Stefan Höllriegl mit Magnus Brunner (EU-Kommissar für Inneres und Migration) mit Daniela Ludwig
Ciara Bartsch und Verena Kerth
Ciara Bartsch und Verena Kerth
Christine Bein und Nicole
Christine Bein und Nicole
Gloria-Sophie Burkandt
Gloria-Sophie Burkandt
Emil Benz und Niklas Albus
Emil Benz und Niklas Albus
Isabel und Hubertus Reygers
Isabel und Hubertus Reygers
Janine White und Ehemann Andreas Rüter
Janine White und Ehemann Andreas Rüter
Sandra Gries und Jennifer Knäble
Sandra Gries und Jennifer Knäble
Und auch an den Tagen zuvor zeigten sich die VIPs auf der Theresienwiese. Hier Patricia Blanco kurz vor der Fahrt mit dem Freefall-Tower "Sky Fall"
Und auch an den Tagen zuvor zeigten sich die VIPs auf der Theresienwiese. Hier Patricia Blanco kurz vor der Fahrt mit dem Freefall-Tower "Sky Fall"
Jessica Contento mit ihrer Mutter Rosa vor ihrem eigenen Oktoberfest-Stand.
Jessica Contento mit ihrer Mutter Rosa vor ihrem eigenen Oktoberfest-Stand.
Die "Dahoam is dahoam"-Stars nostalgisch in der Krinoline auf der Wiesn (v.l.): Florian Stadler, Brigitte "Gitti" Walbrun, Heidrun Gärtner, Godiva Adela, Patricia Freund und Harry Blank.
Die "Dahoam is dahoam"-Stars nostalgisch in der Krinoline auf der Wiesn (v.l.): Florian Stadler, Brigitte "Gitti" Walbrun, Heidrun Gärtner, Godiva Adela, Patricia Freund und Harry Blank.
Evi Mittermaier mit Tochter Nina
Evi Mittermaier mit Tochter Nina
Barbara Klein und Susanne Schäfer
Barbara Klein und Susanne Schäfer
Giulia Siegel mit Freund Ludwig Heer
Giulia Siegel mit Freund Ludwig Heer
Nik P. (Presnik) und Ehefrau Karin
Nik P. (Presnik) und Ehefrau Karin
Jeannette Graf, Alessandra Prinzessin von Thurn und Taxis und Amelie Stein
Jeannette Graf, Alessandra Prinzessin von Thurn und Taxis und Amelie Stein
Ralf Moeller mit Axel Kahn und dessen Partnerin Sarah
Ralf Moeller mit Axel Kahn und dessen Partnerin Sarah
Axel Kahn und Ehefrau Sarah
Axel Kahn und Ehefrau Sarah
Johanna Bittenbinder
Johanna Bittenbinder

Almauftrieb, Ladies Red Wiesn, Madlwiesn, Cathy Hummels "WiesnBummel" – seit Start des Oktoberfests 2025 ist das Festgelände fest in der Hand zahlreicher VIPs. Aktuell gibt es in Deutschland wohl keine Veranstaltung, auf der die Promi-Dichte so hoch ist wie auf der Theresienwiese. Auch zum Endspurt wird von den Stars und Sternchen nochmal richtig Gas gegeben. Was war in den letzten Tagen geboten?

Samstagabend auf dem Oktoberfest: Hier feiert auch Alexander Dobrindt mit

Am Samstag herrschte bei Käfer Hochbetrieb – mittendrin Oliver Pocher, der mit Roomers-Chef David Frenser an seiner Seite bestens gelaunt anstieß. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ließ sich das Spektakel nicht entgehen und zeigte sich in oberbayerischer Lederhosn samt Hosenträger. Natürlich fehlte auch Wiesn-Dauergast Verena Kerth nicht.

Söders Tochter Gloria und Kinga Mathe auf der Wiesn

Auffällig auch Gloria-Sophie Burkandt, die älteste Tochter von Ministerpräsident Markus Söder. Nach ihrer Liebes-Plauderei zum Wiesn-Auftakt trug sie ihre Dirndl-Schleife nun plötzlich wieder links. Dirndl-Designerin Kinga Mathe kam, wie immer, gutgelaunt und mit feierwütigen Freundinnen.

Elizabeth Herzogin von Bayern feiert Geburtstag und auch Shirin David ist in München

Musikerin Shirin David sorgte mit ihrem Auftritt für Blitzlichtgewitter – wollte aber eigentlich auf dem größten Volksfest der Welt gar keinen Fotografen treffen. Und während Unternehmer Paul Falke mit Ehefrau elegant durch die Menge flanierte, feierte Elizabeth Herzogin von Bayern ihren 52. Geburtstag.

Promis im Oktoberfest-Wahn: Diese Events wurden gefeiert

Und auch die Tage zuvor war der Promi-Andrang groß. Bei der Gentlemen's Wiesn feierten ausnahmsweise die Promi-Herren unter sich. Designerin Kinga Mathe hatte zusammen mit Juwelier Wempe zum exklusiven Oktoberfest-Event geladen. Unter den Gästen waren unter anderem Schauspieler Clemens Schick, GNTM-Sieger Moritz Rüdiger und VIP-Stylist Oliver Rauh.

In der Heimer-Entenbraterei empfing Beauty-Doc Luise Berger zahlreiche Promi-Kunden. Gemeinsam mit ihrer Tochter Eleonora präsentierte sie ihre eigene Hautpflege-Linie Doc Berger Effect. TV-Star Verena Kerth, Spielerfrau Lina Kimmich und RTL-Moderatorin Mareile Höppner genossen den Oktoberfest-Ausflug sichtlich.

Patricia Blanco und Jessica Contento feiern nicht mit Wiesn-VIPs

Auf der Gästeliste der Münchner VIP-Partys zum Oktoberfest suchte man Patricia Blanco allerdings vergeblich. Die Tochter von Roberto Blanco scheint bei der Münchner Society außen vor zu sein, wie sie im Gespräch mit der AZ erklärte: "Ich bin da nie angekommen, sie akzeptieren mich auch nicht wirklich."

Auch Jessica Contento war bei den typischen Promi-Events auf der Wiesn heuer eher nicht anzutreffen. Bei ihr hatte das aber eher geschäftliche Gründe, d enn die Ehefrau von Ex-FC-Bayern-Star Diego Contento hat in diesem Jahr erstmals ihren eigenen Oktoberfest-Stand. "Ich wollte aber einfach mal etwas anderes machen. Es ist eine tolle Abwechslung, aber körperlich eine ganz andere Herausforderung", sagte sie der AZ dazu.

Welche weiteren VIPs den Endspurt auf dem Oktoberfest feiern, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  AufmerksamerBürger vor 39 Minuten

    Sogar Johanna Bittenbinder wurde gezeigt, das ist ein echter Vollkracher!

