Wiesn-Endspurt! Am Sonntag endet das 190. Oktoberfest. Die Promis zeigen sich noch einmal im Party-Fieber. Wer am letzten Wiesn-Wochenende mitfeiert...

Und auch an den Tagen zuvor zeigten sich die VIPs auf der Theresienwiese. Hier Patricia Blanco kurz vor der Fahrt mit dem Freefall-Tower "Sky Fall"

Sven Geißelhardt 26 Und auch an den Tagen zuvor zeigten sich die VIPs auf der Theresienwiese. Hier Patricia Blanco kurz vor der Fahrt mit dem Freefall-Tower "Sky Fall"

Herzogin Elizabeth in Bayern feiert ihren 52. Geburtstag und auch diese VIPs schunkelten bei Käfer am Samstag mit...

BrauerPhotos 26 Herzogin Elizabeth in Bayern feiert ihren 52. Geburtstag und auch diese VIPs schunkelten bei Käfer am Samstag mit...

Almauftrieb, Ladies Red Wiesn, Madlwiesn, Cathy Hummels "WiesnBummel" – seit Start des Oktoberfests 2025 ist das Festgelände fest in der Hand zahlreicher VIPs. Aktuell gibt es in Deutschland wohl keine Veranstaltung, auf der die Promi-Dichte so hoch ist wie auf der Theresienwiese. Auch zum Endspurt wird von den Stars und Sternchen nochmal richtig Gas gegeben. Was war in den letzten Tagen geboten?

Samstagabend auf dem Oktoberfest: Hier feiert auch Alexander Dobrindt mit

Am Samstag herrschte bei Käfer Hochbetrieb – mittendrin Oliver Pocher, der mit Roomers-Chef David Frenser an seiner Seite bestens gelaunt anstieß. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ließ sich das Spektakel nicht entgehen und zeigte sich in oberbayerischer Lederhosn samt Hosenträger. Natürlich fehlte auch Wiesn-Dauergast Verena Kerth nicht.

Söders Tochter Gloria und Kinga Mathe auf der Wiesn

Auffällig auch Gloria-Sophie Burkandt, die älteste Tochter von Ministerpräsident Markus Söder. Nach ihrer Liebes-Plauderei zum Wiesn-Auftakt trug sie ihre Dirndl-Schleife nun plötzlich wieder links. Dirndl-Designerin Kinga Mathe kam, wie immer, gutgelaunt und mit feierwütigen Freundinnen.

Elizabeth Herzogin von Bayern feiert Geburtstag und auch Shirin David ist in München

Musikerin Shirin David sorgte mit ihrem Auftritt für Blitzlichtgewitter – wollte aber eigentlich auf dem größten Volksfest der Welt gar keinen Fotografen treffen. Und während Unternehmer Paul Falke mit Ehefrau elegant durch die Menge flanierte, feierte Elizabeth Herzogin von Bayern ihren 52. Geburtstag.

Promis im Oktoberfest-Wahn: Diese Events wurden gefeiert

Und auch die Tage zuvor war der Promi-Andrang groß. Bei der Gentlemen's Wiesn feierten ausnahmsweise die Promi-Herren unter sich. Designerin Kinga Mathe hatte zusammen mit Juwelier Wempe zum exklusiven Oktoberfest-Event geladen. Unter den Gästen waren unter anderem Schauspieler Clemens Schick, GNTM-Sieger Moritz Rüdiger und VIP-Stylist Oliver Rauh.

In der Heimer-Entenbraterei empfing Beauty-Doc Luise Berger zahlreiche Promi-Kunden. Gemeinsam mit ihrer Tochter Eleonora präsentierte sie ihre eigene Hautpflege-Linie Doc Berger Effect. TV-Star Verena Kerth, Spielerfrau Lina Kimmich und RTL-Moderatorin Mareile Höppner genossen den Oktoberfest-Ausflug sichtlich.

Patricia Blanco und Jessica Contento feiern nicht mit Wiesn-VIPs

Auf der Gästeliste der Münchner VIP-Partys zum Oktoberfest suchte man Patricia Blanco allerdings vergeblich. Die Tochter von Roberto Blanco scheint bei der Münchner Society außen vor zu sein, wie sie im Gespräch mit der AZ erklärte: "Ich bin da nie angekommen, sie akzeptieren mich auch nicht wirklich."

Auch Jessica Contento war bei den typischen Promi-Events auf der Wiesn heuer eher nicht anzutreffen. Bei ihr hatte das aber eher geschäftliche Gründe, d enn die Ehefrau von Ex-FC-Bayern-Star Diego Contento hat in diesem Jahr erstmals ihren eigenen Oktoberfest-Stand. "Ich wollte aber einfach mal etwas anderes machen. Es ist eine tolle Abwechslung, aber körperlich eine ganz andere Herausforderung", sagte sie der AZ dazu.

Welche weiteren VIPs den Endspurt auf dem Oktoberfest feiern, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.