Verdient Geld auf der Wiesn: So lukrativ ist das Oktoberfest für eine Ex-FC-Bayern-Spielerfrau

Mit ihrem Wiesn-Stand feiert Jessica Contento heuer ihre Premiere als Verkäuferin auf dem Oktoberfest. Die AZ hat die Ehefrau von Diego Contento besucht und nachgefragt, wie das Geschäft läuft.

Einmal mit einem eigenen Stand auf dem Oktoberfest vertreten sein – diesen Traum hat sich Jessica Contento heuer verwirklicht. Mit ihrer eigenen Bude verkauft sie auf der Wiesn aktuell Souvenirs vom größten Volksfest der Welt. Wie läuft ihr kleines Business auf der Theresienwiese? Die AZ hat die Münchnerin vor Ort besucht.

Ehefrau von Diego Contento: "Wiesn ist immer noch bombenvoll"

Jessica Contento zeigt sich gut gelaunt in ihrem Stand, der genau zwischen dem Fünfer-Looping und dem Lach-Freu-Haus liegt. Die Ehefrau von Diego Contento, der von 2010 bis 2014 für den FC Bayern München auf dem Platz stand, verkauft kleine Kuscheltiere und T-Shirts zum Oktoberfest. "Wir hatten zum Start richtig gutes Wetter", sagt sie der AZ. "Jetzt ist es ein bisschen kälter geworden, aber die Wiesn ist immer noch bombenvoll, darüber freuen wir uns natürlich sehr."

Am vergangenen Wochenende hat die Wiesn Halbzeit gefeiert, jetzt geht es in den Endspurt. Auch Jessica Contento spürt die Arbeit der vergangenen Wochen deutlich. "Wo Arbeit ist, ist natürlich auch immer Anstrengung mit dabei. Ich kenne das, denn ich mache viele Dinge, wie meine Online-Nachhilfe-Plattform ‘ ’. Ich wollte aber einfach mal etwas anderes machen. Es ist eine tolle Abwechslung, aber körperlich eine ganz andere Herausforderung."

Jessica Contento mit ihrer Mutter Rosa vor ihrem eigenen Oktoberfest-Stand. © privat

Unterstützung durch Promi-Freunde: Auf Cathy Hummels kann sich Jessica Contento verlassen

Skurrile Wiesn-Geschichten hat die ehemalige FC-Bayern-Spielerfrau noch keine erlebt, dafür gibt es vom alltäglichen Oktoberfest-Wahnsinn genug. "Die Wiesn ist ja dafür bekannt, dass der ein oder andere vielleicht ein Bier zu viel trinkt. Bis jetzt ist aber alles noch friedlich verlaufen. Es ist alles so, wie man es kennt", lacht sie im AZ-Gespräch. Dennoch hat sie schon besondere Besuche von Promi-Freunden wie Cathy Hummels bekommen. "Wenn jemand vorbeikommt, den ich kenne, dann verschenke ich gerne auch mal was. Ich freue mich immer über Besuch."

Auch Ehemann Diego Contento steht im Oktoberfest-Stand

Und wie schaut es mit der Familie aus? Sind die Kinder genauso begeistert wie Jessica Contento? Ihre Antwort zu den Töchtern fällt eindeutig aus: "Die profitieren von meinen lieben Oktoberfest-Nachbarn, sie dürfen das ein oder andere fahren. Für sie ist es ein großes Abenteuer." Auch Ehemann Diego Contento steht der Münchnerin bei ihrem Wiesn-Business zur Seite: "Diego unterstützt mich natürlich in allem. Ich habe ihn all die Jahre unterstützt und das mache ich auch weiterhin. Er ist aktuell mit dem Fußball mehr beschäftigt als früher (lacht). Das ein oder andere Mal steht er auch im Stand."