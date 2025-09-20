Wiesn-Plan von Ex-FC-Bayern-Spielerfrau: Womit sie jetzt Geld verdienen will

Ein eigener Stand auf dem Oktoberfest? Dieses Wagnis geht heuer Jessica Contento auf der Wiesn 2025 ein. Was will die Ehefrau des ehemaligen FC-Bayern-Stars verkaufen?

Ab Samstag (20. September) strömen wieder täglich Hunderttausende auf die Theresienwiese, denn das 190. Oktoberfest wird eröffnet. Neben dem obligatorischen Besuch eines Festzeltes und Fahrten auf den wilden Fahrgeschäften können Besucher vor Ort an den zahlreichen Ständen nach kleinen Leckereien und Souvenirs Ausschau halten. Heuer wird sich unter die Betreiber mit Jessica Contento auch eine Promi-Dame mischen, die damit erstmals den Business-Gang auf die Wiesn wagt.

Jessica Contento will nicht nur Spielerfrau sein: "Wir bewegen selbst etwas"

Bekannt ist die Münchnerin eigentlich durch ihren Ehemann Diego Contento. Der ehemalige Profi-Fußballer spielte von 2010 bis 2014 für den FC Bayern München in der Bundesliga.

Doch Jessica Contento will nicht nur auf ihre Rolle als Ehefrau eines Starkickers reduziert werden. 2023 sagte sie dazu der AZ: "Wir bewegen selber etwas, gehen unseren Berufen nach, verfolgen eigene berufliche Ziele und werden nebenbei oft noch Mütter – mit all den daran geknüpften Erwartungen."

Diego Contento (l.) spielte beim FC Bayern München unter anderem an der Seite von Lothar Matthäus und Giovane Élber (r.). © imago/ActionPictures

Ehefrau von Diego Contento freut sich auf eigenen Oktoberfest-Stand

Ihren Worten lässt Jessica Contento auch Taten folgen. Nachdem sie gemeinsam mit ihrem Bruder die Online-Nachhilfe-Plattform "Easy-Tutor" gegründet hat, will sie nun auch auf dem Oktoberfest durchstarten. Wie sie auf Instagram verkündet, hat sie heuer einen heiß begehrten Standplatz ergattert und darf ihre eigene Bude eröffnen. "Wir sind dieses Jahr auf dem Oktoberfest und ihr habt ganze 16 Tage lang die Möglichkeit, uns dort zu treffen", schrieb sie dazu noch vor einigen Wochen. Aber was wird die Ehefrau von Diego Contento verkaufen?

Jessica Contento will "bayerische Tradition weitertragen"

Nur einen Tag vor Anstich deutete sie an, was sie in ihrem Oktoberfest-Stand anbieten wird. "Als gebürtige Münchnerin ist es mir eine Ehre, die bayerische Tradition weiterzutragen", teilte Jessica Contento augenzwinkernd mit. Unter ihrem Beitrag verlinkt sie den Hashtag "Andenken" und auf einem Foto ist über der Bude "Souvenirs" zu lesen. Ob es sich dabei um Filzhüte, Schlüsselanhänger, Wiesn-Shirts oder ähnliche Accessoires handelt, ist bislang nicht bekannt.

Was die Münchnerin allerdings verraten hat, ist der Standort. Jessica Contento steht mit ihrem Stand direkt gegenüber von Kufflers Weinzelt. Wie erfolgreich ihre Zeit auf der Wiesn werden wird und ob sie künftig jedes Jahr dort anzutreffen ist, bleibt abzuwarten.